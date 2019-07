Ceni diz que ataque é o setor mais importante para reforçar no Leão

O Fortaleza vê seu elenco cada vez mais desafiado neste Brasileirão. Contra o Atlético/MG, neste domingo (21), às 16 horas, no Independência, o técnico Rogério Ceni não conta com Osvaldo nem com Felipe. O primeiro por lesão que o tirou ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Avaí e o segundo por conta do terceiro cartão amarelo. Pilares no esquema tricolor, o treinador busca substituí-los da melhor forma possível.

Para o lugar do volante Felipe há mais opções, mas Ceni ainda tem dúvidas sobre quem estará apto para o confronto. "Experimentei Araruna, Paulo Roberto e Mariano Vázquez na posição mas não sei quem vai ter condições. Não sei quem faz a função ao lado do Juninho".

O meia/lateral Araruna volta de uma lesão e está sem ritmo de jogo. A dupla de Juninho no 4-4-2 tricolor varia nos momentos de transição ofensiva com o Camisa 55 e contribui na distribuição do jogo a partir da intermediária defensiva. A escolha mais provável é a de Paulo Roberto. O volante entrou na segunda etapa contra o Avaí, improvisado pelo lado direito para fechar o corredor.

O presidente Marcelo Paz anunciou nesta semana que não fará loucuras para contratar neste momento. "Acho que estamos fazendo uma campanha muito boa até aqui. Os números são favoráveis. Se for para contratar cinco, sete, dez jogadores, não contem comigo".

No entanto, em coletiva, Ceni comentou sobre as necessidades do elenco do Leão. "Acho que não tem que contratar oito jogadores. Precisamos de dois jogadores de frente e um de trás com boa qualidade técnica, que tenham nível de Série A. Não adianta buscar um jogador na Série C e querer que ele jogue. Alguns atletas foram apresentados pelo Fortaleza. Dois deles, eu aprovei, mas não conseguiram dar segmento na contratação", disse o treinador.

Com a saída de Marcinho e a lesão de Osvaldo, ambos velocistas, sobrou somente Romarinho para a ponta. O técnico salienta que a posição é a mais carente. "O lado é mais importante que a zaga no momento. Não temos alterações no setor ofensivo. Enquanto os homens da frente tiverem condições físicas, tentaremos jogar de igual para igual. Depois que cansarem, não teremos muita opção".

O Tricolor cearense encara um Galo que agora aposta todas as suas fichas no Brasileirão após a eliminação na Copa do Brasil para o rival Cruzeiro. Dentro de casa, o time mineiro tem a oitava melhor campanha e promete pressionar a equipe de Ceni desde o começo. O comandante tricolor espera um Fortaleza consistente dentro de suas condições. "Sem surpresas, tentar vencer dentro da consistência e não através da surpresa. Surpresa, no momento, não podemos fazer para ninguém", falou Rogério.

Das quatro partidas entre Atlético/MG e Fortaleza, em Belo Horizonte, o Leão do Pici venceu somente uma. O Galo ocupa a 4ª posição, com 19 pontos, mas tem somente um gol a menos levado que o Tricolor do Pici.

Apesar do bom desempenho, Ceni não desanima para o embate. "Um time de uma qualidade técnica bem mais alta, como vimos contra o Cruzeiro. Tem muita posse de bola. A dúvida é se joga Ricardo Oliveira de 9 ou Alerrandro. É bonito de ver o Atlético jogar. Isso não impede de irmos lá e conseguirmos um resultado razoável", concluiu o técnico.