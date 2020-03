Cearenses vão ao Equador em busca de novos pontos de surfe

O sonho de alguns surfistas profissionais é encontrar as melhores ondas em praias ainda inexploradas pelo mundo. Descobrir um paraíso no mar é o objetivo do grupo autodenominado "Caçadores de Ondas", formado por George Noronha, Cardoso Júnior e Keven Lennox, experientes surfistas cearenses.

O trio embarcou em uma viagem para o Equador após pesquisa por pontos com potencial para a prática do esporte radical. As ondas do Oceano Pacífico não intimidaram os exploradores, que escolheram a Praia de Montañita, famosa por suas ondas desde a década de 1970, como primeiro destino da jornada internacional.

Grandes surfistas brasileiros, como o carioca Carlos "Mudinho", surfaram suas poderosas ondas quando o esporte ainda "engatinhava". A primeira passagem de Carlos por lá foi em 1973.

Na região de Salinas, onde fica a Praia de Montañita, existem muitos picos de surfe, o que contribui de forma determinante para o turismo local.

Drama com coronavírus

O Equador entrou em estado de emergência, decretado por seu presidente, Lenín Moreno, por causa do novo coronavírus.

Para evitar risco de contágio em locais públicos, o trio de surfistas passou somente seis dias em Montañita, onde enfrentaram fortes chuvas no mar, com raios e trovões, além de pedras na região mais profunda da praia, onde as ondas quebravam.

O cearense multicampeão brasileiro master, Cardoso Júnior, foi o destaque da passagem pela praia equatoriana. Ele não se intimidou com o mar à frente e encarou as ondas arrancando elogios até mesmo dos surfistas locais.

O próximo destino do grupo é o Arquipélago de Galápagos, formado por 13 ilhas principais, e outras seis menores.