Cearenses se saem bem no Rally Caminho das Neves, em SC

O último fim de semana foi marcado pelas baixíssimas temperaturas no Sul e no Sudeste do Brasil. E foi exatamente em São Joaquim, na região serrana mais fria de Santa Catarina, que foi realizado o Rally Caminho das Neves. Dois cearenses estiveram presentes: Riamburgo Ximenes e George Ximenes, tio e sobrinho. O primeiro reconhecidamente um dos principais talentos do esporte no País. O outro começou no esporte competindo de quadriciclo e, incentivado pelo tio, depois de conquistar alguns dos mais importantes títulos nacionais da categoria, migrou para os UTVs.

No 1º dia, George se sentiu tímido, apertado dentro de uma gaiola, e decidiu que precisava primeiro "entender" tanta coisa nova. "Tudo era estranho. No UTV me senti preso. Estava muito frio, tinha muita lama, rios pelo caminho", explica ele. Seu navegador era Wescley Dutra, atual campeão do Rally dos Sertões nos quadriciclos, que estreava na navegação. No 2º dia, eles resolveram acelerar. "Terminamos em 1º na nossa categoria, a PRO e em 6º na geral. Acho que fui bem", diz George.

Já Riamburgo entrou na pista para esquentar a briga pelo título brasileiro nos UTVs. Após cair de 1º para 3º na pontuação geral na prova anterior, ele garantiu dois segundos lugares gerais em São Joaquim e agora segue na vice-liderança da tabela.

"Mesmo fazendo quase 90% da prova no 1º dia praticamente sem freios, terminando com dois pneus furados, e depois, no 2º dia, em meio a um disputa segundo a segundo, perder um tempo precioso com problemas no módulo de segurança e ainda terminar novamente em 2º, foi muito bom", comemora ele, que ao lado de seu navegador, Flávio França, agora tem foco 100% voltado para o Rally dos Sertões.