Cearenses representam Emirados Árabes em campeonato de jiu-jítsu

“O Ceará é um berço de artes marciais”. Assim, o professor de jiu-jítsu Guilherme Santos apresentou seus atletas Talison Araújo e Jocélio Aracati, que irão competir no campeonato de jiu-jítsu do UFC Week, evento que começa no dia 7 de setembro, na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O encontro reúne atletas do mundo todo para troca de experiências em diversas modalidades de lutas.

O professor Guilherme Santos, que é paraense, começou no jiu-jítsu em 1989, antes de se mudar para o Estado do Ceará. Para ele, as artes marciais desenvolvem um equilíbrio principalmente mental. “É um esporte muito empolgante. Uma arte marcial que trabalha o corpo todo. Nossa vida é cheia de altos e baixos, você não vive só bem. Um dia você treina bem, no outro você é amassado. Tem que compreender isso e saber absorver. Se você não tiver um controle emocional, não treina nenhuma arte marcial, especialmente o jiu-jítsu. Isso ajuda na vida fora do esporte”, disse Guilherme.

Talison Araújo, de 21 anos, encontrou no tatame um lar em um momento difícil de sua vida. Aos 14 anos, seu pai morreu e, apesar das dificuldades com os custos da prática esportiva, achou esperanças para crescer no jiu-jítsu com a ajuda de seu primo, professor da modalidade. “Não tinha nada. Não tinha quimono, não tinha condição de pagar academia. E ele me abraçou. Com um mês, fui pra meu primeiro campeonato e consegui ser campeão. E a partir daí comecei a treinar pra valer, a competir. E apareceu essa oportunidade grande pra representar o Ceará lá em Dubai”, contou o lutador campeão brasileiro em 2016.

Seu colega de treino e de viagem, Jocélio Aracati começou no boxe chinês antes de se apaixonar pelo jiu-jítsu, esporte que pratica há nove anos. “Hoje, pra mim, é o melhor esporte do mundo. É muito agregador não só na questão da luta. Forma cidadãos. É um xadrez humano. Mexe com seu psicológico pra melhor”, explica o atleta, campeão brasileiro em 2014.

Intercâmbio

Em Dubai, eles farão parte da equipe nacional dos Emirados Árabes Unidos, coordenada por Sid Jachinto, professor que os convidou para esse intercâmbio de conhecimentos técnicos entre lutadores.

“É um sonho sairmos do nosso Estado direto pra Dubai, onde investem pesado no jiu-jítsu. Sonho para muitos e a realização para poucos. O evento vai englobar várias modalidades. Vamos participar pelo time nacional de jiu-jítsu dos Emirados Árabes. Vamos ficar lá à disposição deles”, contou Jocélio Aracati.

A mesma empolgação para participar do camp no Oriente Médio é compartilhada pelo professor Guilherme Santos, que ressalta como será importante para o próprio currículo dele e de Jocélio como atletas. “É um momento único, a primeira vez que acontece isso no nosso Estado. Fazer um camp desse, trocar técnicas, com tudo pago, com certeza vai pra somar, com uma bagagem enorme, treinando com atletas de todo o mundo”.