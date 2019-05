Cearenses integram equipe da Seleção Brasileira feminina de futsal

A Seleção Brasileira feminina de futsal começará, no fim deste mês, a sua participação em mais uma importante competição do calendário mundial do esporte. E entre os integrantes da equipe e da comissão técnica, estão dois cearenses que pertencem aos quadros da Universidade de Fortaleza (Unifor). Aluna e professor do curso de Educação Física estarão nas disputas do Grand Prix Feminino, que será de 30 de maio a 2 de junho, na cidade de Xanxerê, no interior de Santa Catarina.

Têm participação garantida no torneio, as seleções de Argentina, Brasil, Chile e Paraguai.

O professor Wilson Sabóia e a aluna Claudiane Paulino foram convocados para integrar a Seleção Brasileira feminina de futsal no Grand Prix de Futsal Feminino deste ano.

O Grand Prix é uma competição internacional de futsal semelhante à Copa do Mundo, com países convidados, mas com realização fixa no Brasil. Esta será a primeira edição da versão feminina.

Os convocados

Wilson Sabóia volta a ocupar o posto de técnico da seleção, o qual já tem experiência. Ele comenta sobre sua atuação como treinador das meninas do Brasil nos últimos quatro anos. "Obtivemos muitas conquistas, como o Mundial em 2015, na Guatemala, e as Copas Américas em 2016, 2017 e 2018 com as categorias principal e sub-20", ressalta o professor da Unifor.

Sobre as expectativas do desempenho do time no Grand Prix, Wilson espera "fazer grandes exibições". "São poucos dias de treinamento, mas acredito que teremos sucesso nessa competição", ressalta Sabóia.

Já a atleta Claudiane Paulino, aluna do curso de educação física, avalia que o Grand Prix é oportunidade para vestir e defender a camisa da Seleção Brasileira. "Estar representando o país é uma felicidade indescritível, um sonho de infância que se realiza e a sensação de que o trabalho feito está indo no caminho certo", destaca a jogadora.

A preparação de Claudiane e do restante das atletas para a competição será realizada de 22 a 29 de maio, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O torneio ocorrerá em Xanxerê, também no Estado catarinense.

Versão masculina

Entre os homens, já são 10 edições do Grand Prix de Futsal. E o Brasil esteve na final em todas as edições, tendo perdido o título apenas uma vez. Em 2010, a Seleção Brasileira masculina foi derrotada pela Espanha, em final disputada na cidade de Anápolis, interior de Goiás.

A primeira edição foi jogada no ano de 2005, em Brusque, Santa Catarina.