Cearense Rebecca Cavalcante é uma das promessas de Tóquio 2020

O Brasil já garantiu mais de 150 vagas nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e muitos dos atletas são da nova geração. Entre eles, está a cearense Rebecca Cavalcante, de 26 anos, no vôlei de praia. Ao lado da mineira Ana Patrícia Ramos desde janeiro de 2017, ela conquistou duas etapas do Circuito Mundial.

Na mesma modalidade estão ainda as duplas: Ágata/Duda, Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt.

Ieda Guimarães, de 18 anos, também já garantiu uma vaga no pentatlo moderno. O quarto lugar no Pan valeu o passaporte para a disputa da prova que combina corrida, salto, arremesso de disco, lançamento de dardo e luta. E o atleta Alison Brendom, de 19 anos, vai estrear em julho nos 400 metros com barreiras.

Ele foi escolhido pela World Athletics, novo nome da IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo, na sigla em inglês), como um dos cinco candidatos para o prêmio de Revelação do Ano.

Também no atletismo, o velocista Paulo André Camilo obteve o índice que garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos. Nos 100 metros no Meeting de São João, em Portugal, ele cravou 10s04, exatamente um centésimo de segundo a menos da marca exigida pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) para participar da prova em Tóquio, de 10s05ÆÆ

