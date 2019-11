Cearense Mikaili Sol vence etapa brasileira do Mundial de Superkite

A cearense Mikaili Sol, filha de mãe americana e pai maranhense, mas nascida na Praia do Preá em 2004, e que começou a velejar aos oito anos e meio, conquistou o Superkite Brasil, etapa brasileira do Circuito Mundial, concluída nesse sábado, na Praia do Cumbuco, em Caucaia.

Quatro velejadoras chegaram à final, as brasileiras Mikaili Sol e Bruna Kajiva, contra a espanhola Rita Arnaus e a holandesa Pippa van Iersel. As brasileiras mostraram nítida superioridade. Com seus estilos predominantes, elas se destacaram pelo domínio corporal a cada manobra que realizavam.

Mikaili, em especial, parecia fluir no ar como se seus movimentos fossem uma expressão tão natural do seu corpo que encantam e impressionam. Mas Bruna, tricampeã mundial, mantém-se aos 32 anos com fôlego de menina e pontuação em alta. A briga era entre elas e Mika cravou 34,2 pontos contra 31,3 de Bruna, pontuação que já dava a vitória à cearense.

A final feminina mostrou mais uma vez como o talento brasileiro é poderoso no kitesurfe mundial e como Mika consolida-se como o nome feminino de maior projeção global do esporte. Ela parece estar só aquecendo para muito mais, visto que, há duas semanas, venceu a etapa cearense do Mundial de Strapless após apenas 14 dias de treino em uma nova modalidade. O que podemos esperar dela em 2020?

"Minha meta para o ano que vem é poder competir nas duas modalidades, freestyle e strapless. Não fico fazendo planos para anos à frente, quero me concentrar no que posso fazer agora".

Acidente

Na final feminina, Bruna Kajiva estava em sua última tentativa de manobra quando um surfista local ignorou a zona de competição e entrou na área restrita, colidindo com ela. No impacto, Bruna sofreu um corte profundo no joelho esquerdo, foi resgatada e levada ao hospital, deixando uma tensão no ar. Por sorte, o acidente não foi grave, a tempo de Bruna voltar à praia de muletas. Sua chegada foi recebida com muitos aplausos pela galera.