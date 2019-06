Cearense de Futsal tem jogos decisivos; Horizonte x Ceará é destaque

Horizonte e Ceará se enfrentam hoje pelo jogo da volta das quartas de final do Campeonato Cearense, no Ginásio Domingão, às 17 horas. A TV Diário transmite ao vivo o duelo, com narração de Ivan Bezerra, comentários de Vinicius Aguiar e reportagem de André Ribeiro.

A última fase do 1º turno do Campeonato Cearense de Futsal está chegando à reta decisiva e, com isso, cada jogo disputado é considerado uma "final". Hoje, os quatro clubes semifinalistas do 1º turno serão conhecidos.

O atual campeão, Horizonte, está indo atrás do pentacampeonato. "A expectativa é que possamos fazer um grande jogo. A postura do Horizonte vai ser a de sempre. Procurar a vitória do jogo em tempo normal", disse Deivid Hadson, técnico do Galo.

O Ceará está com uma equipe totalmente nova, e pretende ir mais longe após 13 anos. A equipe do técnico Fernando Cabral teve uma 1ª fase de altos e baixos. Começou vencendo, mas foi mal nos outros três jogos. "Nós sabemos que estamos passando por um momento difícil de transição e de muitas mudanças", afirmou Fernando.

Os outros jogos da rodada são BNB x Maranguape, Eusébio x Caucaia e Pires Ferreira x Jaguaribe.