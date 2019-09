Ceará vence Eusébio e tem vantagem para partida decisiva

Os primeiros 40 minutos do decisão do Campeonato Cearense de futsal foram eletrizantes. Ceará e Eusébio proporcionaram um belo espetáculo para os amantes da bola pesada, no Ginásio do Vozão, localizado na sede do Alvinegro de Porangabuçu. Os gols foram marcados por Lelê e Dudu para o Ceará. Para o Eusébio, o mesmo Dudu, que havia marcado a favor do Ceará, fez contra.

O resultado foi excelente para o Vovô. Utilizou a força da torcida presente no seu ginásio (onde só tinha perdido uma vez na competição) e abriu a vantagem de jogar pelo empate no tempo normal para ser campeão. Caso seja derrotado no jogo de volta, que será no Ginásio Joaquim Gregório, casa do Eusébio, ainda pode ser campeão com um empate na prorrogação.

Já para o Eusébio, só a vitória importa para levantar a taça de campeão Cearense. E precisa ser um duplo triunfo, no tempo normal e na prorrogação.

Assim como no primeira partida da decisão estadual, a TV Diário fará a transmissão ao vivo da finalíssima, a partir das 16h50. O jogo mesmo tem início às 17 horas.

Partida disputada

Jogando em casa, diante de uma torcida que praticamente encheu o Ginásio do Vozão e estava bem empolgada, o Ceará colocou inicialmente em quadra um time ofensivo. Com João César, Éverson e Dudu (artilheiro da competição), o Alvinegro queria construir uma vantagem logo no começo da partida. Mas, no outro lado tinha o Eusébio. O técnico Harlem Kauê utilizou uma estratégia que vem adotando quando joga fora de casa: o contra-ataque.

Essa tática surtiu efeito e o time visitante logo marcou o seu primeiro gol, com o alvinegro Dudu marcando contra a sua própria meta. Isso fez com que o desenho da partida se alterasse. Como o Eusébio abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o Ceará demorou para colocar o seu estilo de jogo em prática, até que o Camisa 5, Lelê, entrou em quadra e empatou a partida nos últimos segundos da primeira etapa.

O gol de Lelê fez com que o confronto se redesenhasse mais uma vez. O Vovô entrava na partida de vez e teria mais 20 minutos para buscar um resultado que lhe favorecesse no jogo de volta, na casa do Eusébio.

Contudo, no segundo tempo, as equipes voltaram com a mesma vontade de vencer e fizeram um jogo mais equilibrado do que no primeiro tempo. Com mais cautelas nas jogadas e com boas movimentações, tanto Ceará quanto Eusébio proporcionaram boas oportunidades de gol.

Quem criou as melhores oportunidades foi o Ceará com o seu artilheiro Dudu, que tentava se redimir do gol contra. Ele conseguiu no finalzinho do segundo tempo, marcando o gol da virada e sacramentando a vitória para o Alvinegro de Porangabuçu. A vantagem, embora pequena, que o Vovô leva para o jogo decisivo, tira parte da pressão e a empurra para o Eusébio.