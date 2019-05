Ceará vai em busca da trinca como em 2010

Conquistar três vitórias seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro é um feito complicado, pelo nível dos adversários a cada rodada. A última vez que o Vozão alcançou o feito foi em 2010, entre a 5ª e a 7ª rodadas, quando bateu seguidamente Cruzeiro (1 a 0, no Castelão), Avaí (2 a 0, no Castelão) e Atlético/MG (1 a 0, no Mineirão), quando chegou à vice-liderança com 17 pontos antes da parada para a Copa do Mundo da África do Sul.

E este ano, o Alvinegro busca repetir o feito de 2010, exatamente nas mesmas rodadas. Após vencer Grêmio e Avaí, o Ceará pode chegar à 3ª vitória seguida diante do Santos, na Arena Castelão, às 16 horas, no domingo (2).

O zagueiro Valdo espera que o Vovô consiga nova vitória na Série A. "A torcida pode esperar uma equipe dedicada, que quer vencer. O Santos é um adversário difícil, mas temos totais condições de fazer um grande jogo e sairmos com grande vitória. Estamos em um bom momento, duas vitórias seguidas, e temos condições de buscar mais uma. Na Série A temos que aproveitar as fases boas e pontuar o máximo que pudermos até a parada da Copa América".

A curiosidade é que, assim como foi naquele ano de 2010, o Alvinegro pode alcançar a vice-liderança caso vença a 3ª seguida após a 7ª rodada, marcando 12 pontos e resultados paralelos o favorecendo. Hoje, o Vozão é o 9º com nove, está a dois pontos do vice-líder Atlético/MG.

Na campanha de 2018, de recuperação no returno, o Ceará teve três chances de alcançar a 3ª vitória seguida, mas não conseguiu. Primeiro, o Ceará venceu Fluminense e Paraná, pelas 16ª e 17ª rodadas, mas empatou em seguida com o Athletico/PR, no PV.

A segunda chance ocorreu depois de bater Flamengo (1 a 0, no Maracanã) e Corinthians (2 a 1, na Arena Castelão), mas na 24ª rodada, o Ceará empatou fora com o América/MG.

A última tentativa ocorreu após vencer Cruzeiro, por 2 a 0, no Mineirão, e Atlético/MG, por 2 a 1, também na Arena Castelão, mas perdeu para o Sport, na Ilha, por 1 a 0, pela 32ª rodada.