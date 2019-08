Ceará vai em busca da quarta vitória seguida jogando no Castelão

Solidez defensiva, força do coletivo e Thiago Galhardo artilheiro. Esses são alguns dos fatores que têm contribuído para a campanha do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Tais elementos são ainda mais determinantes quando o Vovô atua no Castelão, onde tem ótimo retrospecto. Contra o Flamengo, no domingo (25), o Alvinegro buscará a quarta vitória seguida no estádio, palco que o time conquistou 80% de toda a pontuação obtida no campeonato.

Dos 20 pontos que tem após 15 rodadas, o Ceará somou 16 nos oito jogos que realizou como mandante até aqui. Foram cinco vitórias, duas derrotas e um empate, com o detalhe que três dos triunfos foram nas mais recentes partidas, sobre Palmeiras (2 x 0), Fortaleza (2 x 1) e Chapecoense (4 x 1). Antes, o Vovô havia empatado em 0 a 0 com o Bahia, e assim soma cinco partidas seguidas de invencibilidade atuando diante do seu torcedor.

Um dos aspectos que tem contribuído pra isso é a consistência da defesa. O Alvinegro só sofreu seis gols nas partidas que fez como mandante, e a meta foi vazada apenas duas vezes nas últimas quatro partidas realizadas em casa.

"É uma marca boa. Contra o Flamengo, a torcida vai nos empurrar, cobrar, gritar, e precisaremos fazer um grande jogo, tanto ofensivamente como defensivamente também. Lá atrás precisaremos estar muito atentos, e tenho certeza que o pessoal da frente vai resolver pra gente", disse o zagueiro Valdo.

Um dos jogadores que é esperança de gols é o meia Thiago Galhardo, que vive ótima fase. Artilheiro do Vovô na Série A, com sete gols, o camisa 89 marcou quatro vezes nos últimos dois jogos em casa.

O setor ofensivo do Ceará, como um todo, tem sido bastante efetivo quando atua no Castelão pela Série A. Nas vezes que o Vovô jogou no Castelão, o ataque só não balançou as redes adversárias no empate em 0 a 0 contra o Bahia. Em todas as outras, marcou ao menos uma vez. Foram 15 gols assinalados até aqui, e o Vovô detém o 3º ataque mais positivo como mandante, empatado com Palmeiras e Atlético-MG, atrás apenas de Flamengo e Santos.