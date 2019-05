Ceará: tranquilidade após início na elite

A estreia do Ceará na Série A de 2019 não poderia ser melhor. A goleada de 4 a 0 em cima do CSA, na Arena Castelão, no último domingo (28), culminou na volta da confiança que estava abalada, além de ser um resultado que entrou para a história do Vovô.

A goleada não foi somente a melhor estreia da história do clube na Série A em 23 participações - a melhor era uma vitória de 4 a 1 sobre o Remo em 1979 - como valeu pela 1ª vez na história do clube e do futebol cearense, a liderança da Série A em pontos corridos.

O Vozão já tinha sentido o gostinho de liderar a Série A em 2010 por um dia, ao vencer o Avaí por 2 a 0, no Castelão, no dia 2 de junho, data de seu aniversário de 96 anos, mas com o complemento da 6ª rodada e a vitória do Corinthians no dia seguinte, o Alvinegro se tornou vice-líder.

Outro paulista, o Palmeiras, ameaçou tirar a liderança do Vovô ao golear o Fortaleza pelo mesmo placar, mas o Ceará confirmou a liderança por um dos critérios de desempate: o menor número de cartões amarelos. Como o time cearense não foi advertido contra o CSA e o Palmeiras recebeu um, com Deyverson, o Ceará ficou na ponta da tabela.

Clima

Além dos feitos históricos, a estreia na Série A mudou o clima no Ceará. O ar estava pesado com Lisca no comando após a trinca de perdas - Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Estadual - mas a vitória na estreia de Enderson Moreira retomou a confiança do grupo.

O Vovô foi um time mais organizado, compacto, com jogadas ensaiadas e ainda com atletas voltando a jogar bem, como Ricardinho e Leandro Carvalho.

"Foram três semanas bem turbulentas. Tivemos alguns revezes, mas começamos bem a Série A, com confiança. Temos que olhar para frente, continuar concentrados", disse Ricardo Bueno.

Defendendo a liderança, o Vovô visita o Cruzeiro no Mineirão, amanhã, às 19h15.