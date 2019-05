Ceará teve vitória marcante contra o Grêmio em 2010

Quando se fala no confronto Ceará x Grêmio, o torcedor lembra automaticamente da final da Copa do Brasil de 1994, quando o Vovô disputou bravamente o título, que foi para o time gaúcho após polêmica arbitragem, ignorando um pênalti em Sérgio Alves, no Estádio Olímpico.

Mas em 2010, foi disputado outro duelo marcante, vencido pelo Vovô, por 2 a 1, no Castelão, e próximo do contexto de hoje, de tudo que cerca o duelo do domingo (19), às 19 horas, pela Série A.

Se em 2019, o Vozão busca uma recuperação contra o time gaúcho ao vir de três derrotas seguidas na Série A, naquele ano, o time alvinegro, embora na parte de cima da tabela pela excelente campanha de início do Brasileirão, chegando a liderá-la ao lado do Corinthians, estava há sete jogos sem vencer.

Era a 15ª rodada da Série A de 2019, com o Vozão do técnico Mário Sérgio contra o Grêmio de Renato, técnico que dirigirá a equipe gaúcha no domingo. A partida foi muito disputada e, quando o placar marcava 1 a 1, dois jogadores que sairiam do banco de reservas mudariam o rumo do jogo para o Vozão: Magno Alves e Geraldo.

O experiente atacante, recém-chegado ao Vovô, fazia seu primeiro jogo diante da torcida e entrou no 2º tempo, após incessantes pedidos de quem estava na arquibancada.

Foi quando ao 44 minutos, Magno Alves fez jogada pela esquerda, tocou para Geraldo, que dominou e chutou forte, sem defesa para Victor. Foi um golaço, marcado por uma comemoração emocionante, pelo momento difícil que o jogador estava passando.

O atacante Magno Alves relembrou aquele grande momento. "Foi um momento muito feliz. Muita alegria em contribuir com a vitória dando o passe para o gol. Ainda mais em cima de uma equipe tão respeitada como o Grêmio. Grande lembrança", disse.