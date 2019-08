Ceará testa mudanças no ataque

Jogar a Série A do Brasileiro exige um repertório de jogadas, peças no elenco e a manutenção dos resultados. Remanescente na elite de 2018, o Ceará apresenta um plantel qualificado, mas pode desenvolver ainda mais as opções táticas sob o comando de Enderson Moreira para retomar as vitórias na competição e subir na tabela.

Na 13ª posição, com 20 pontos, o único esquema usado no Brasileirão foi o 4-2-3-1, ainda fruto do trabalho do técnico Lisca. A equipe ganhou mais velocidade e força pelo meio no Brasileirão, no entanto, ainda faltam alternativas quando se depara com um adversário bem postado. Contra o Flamengo, por exemplo, mesmo perdendo por 2 a 0 na primeira etapa, seguiu apático e até mais defensivo nos últimos 45 minutos do duelo.

O entrave no último terço do campo não significa falta de ofensividade e, sim, criatividade para superar as linhas defensivas. O próximo jogo, contra o Athletico/PR, no sábado (31), às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada, surge como uma oportunidade para testar novos conceitos. A mudança já pode começar pela definição do substituto do atacante Leandro Carvalho, que se recupera de uma concussão na cabeça e não retomou os treinamentos, ontem, no CT de Porangabuçu.

Atuando na faixa direita do ataque, a alteração mais provável é a entrada do atacante Mateus Gonçalves, que tem características verticais. Enderson também pode optar por meias com mais cadência, como Sobral e Wescley.

Como o Furacão vai para o jogo sem a dupla de zagueiros titular, Thiago Heleno e Léo Pereira, ambos suspensos, uma alternativa é o retorno de Bergson aos titulares, junto de Felippe Cardoso, adotando então o esquema 4-4-2.

A redução de um atacante poderia preencher melhor o meio-campo e trazer mais consistência nas linhas defensivas, em caso de ausência de Luiz Otávio. Com uma torção no tornozelo direito, é dúvida para a partida com o Furacão.