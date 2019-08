Ceará tenta salto de patamar contra São Paulo

A máxima é válida: o próximo jogo sempre será o mais o importante. Todavia, o momento vivenciado pelo clube pode torna uma partida mais emblemática. No caso do Ceará, esse cenário se torna notório no domingo (18), quando a equipe enfrenta o São Paulo no Morumbi, às 16 horas, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro.

Em grande fase no certame, com vitórias consecutivas sobre Fortaleza e Chapecoense, o duelo contra o tricolor paulista é a oportunidade do Vovô ascender de patamar, frente a um adversário que briga pelo título, e se posicionar firme na luta por uma vaga em competições internacionais.

Após a realização de 14 partidas sob o comando do técnico Enderson Moreira, o Alvinegro de Porangabuçu está na 9ª posição, com 20 pontos - atualmente na zona da Sul-Americana, quatro atrás do G6 que conduz para a Pré-Libertadores e nove distante do Z-4. Em caso de triunfo fora de casa, será a primeira vez que o time emenda três vitórias seguidas no Brasileirão.

Ostentando a 3ª melhor defesa na competição e uma média de 1,8 gols por jogo pós-Copa América, o Ceará põe os índices à prova contra um São Paulo que está invicto há sete jogos e ainda não perdeu dentro dos seus domínios, sendo o último, uma vitória sobre o então líder Santos. O time comandado por Cuca também prepara as estreias dos laterais direito Daniel Alves, capitão da Seleção Brasileira, e Juanfran, que acumula convocações para a Espanha. Como baixa confirmada, o meia Hernanes está vetado por lesão muscular no adutor direito.

Resultado fora

Com todos os elementos postos, o São Paulo vai se impor diante do torcedor para buscar a vitória a todo custo, exigindo um Ceará mais cauteloso e inteligente no confronto. O setor defensivo alvinegro, que conta com o retorno de Samuel Xavier, precisará está bem postado diante do forte jogo aéreo do rival.

Mesmo o retrospecto sendo pouco favorável - quatro vitórias alvinegras em 20 jogos - o Vovô guarda um triunfo recente no Morumbi. Em 2015, ganhou por 2 a 1 na Copa do Brasil. O atacante Felippe Cardoso, que marcou dois gols no Brasileirão, destaca que a equipe precisa manter o padrão para um novo triunfo.

"Estamos vindo de duas vitórias, não podemos deixar acomodar. O Enderson vem pedindo muito isso. A gente sabe da qualidade da equipe do São Paulo, tem grandes jogadores. Tenho certeza que vai ser um jogo muito bom", finalizou o jogador.

Dos pontos obtidos na competição, o Vovô adquiriu apenas quatro como visitante. Longe da Arena Castelão, são uma vitória, um empate e quatro derrotas. Por outro lado, há de se exaltar resultados importantes no Brasileirão como os triunfos com superioridade sobre Palmeiras e Grêmio, também expoentes ao título.