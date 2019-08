Ceará tenta melhorar desempenho como visitante no Brasileirão

Apesar das recentes derrotas nas duas últimas rodadas, para São Paulo e Flamengo, o aproveitamento do Ceará no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro tem sido positivo. Mesmo perdendo duas posições, o Alvinegro continua na 13ª colocação, com 20 pontos em 16 rodadas. Porém, para seguir com tranquilidade, o Vovô tem a missão de melhorar o desempenho como visitante que, até agora, não tem sido satisfatório.

O Ceará é o 5º pior visitante da competição, com somente quatro pontos conquistados em sete partidas disputadas fora de casa. O Vovô perdeu cinco jogos, empatou um (contra o Fluminense) e venceu apenas um (contra o Avaí), com rendimento que supera apenas o próprio time catarinense, Cruzeiro, Internacional e Fluminense.

O Alvinegro terá agora duas oportunidades consecutivas para melhorar este rendimento, mas a missão não será nada fácil. Com dois jogos seguidos fora de casa, o time de Enderson Moreira terá que buscar resultados contra Athletico/PR e Corinthians, nos dois próximos sábados, dias 31 de agosto e 7 de setembro, respectivamente, equipes que possuem bons retrospectos atuando nos seus domínios.

Na 10ª colocação, o Furacão consegue impor seu ritmo quando atua como mandante. Em sete jogos, foram cinco vitórias e somente duas derrotas. Uma das forças do time na Arena da Baixada é o equilíbrio. Foram 10 gols marcados e quatro sofridos (média de quase um gol sofrido a cada dois jogos).

Apesar da dificuldade, os alvinegros seguem motivados para a conquista de um bom resultado em Curitiba. "Acredito que a gente pode quebrar esse retrospecto negativo diante do Athletico, lá. Porque não? Estamos trabalhando forte para que possamos surpreender no fim de semana", afirmou o volante Fabinho, que avaliou o que está faltando para que o time possa retomar o caminho das vitórias.

"Precisamos ter um pouco mais de tranquilidade no último passe ou na hora da definição. Seria muito fácil eu falar porque o jogador que está com a bola nos pés tem dois segundos para pensar se irá fazer um passe ou finalizar para o gol. Falta de trabalho não é. Talvez possa ser um pouco de ansiedade".

Depois do Athletico, o Vovô vai encarar o Corinthians, na Arena Corinthians. Atual 5º colocado do Brasileirão, o Timão, com 28 pontos, tem desempenho ainda melhor como mandante. Invicto em casa, o time paulista acumula cinco vitórias e três empates nos oito jogos que fez diante do seu torcedor, com o detalhe que sofreu apenas dois gols.

Em que pese as circunstâncias, é fundamental que o Alvinegro some pontos nestes próximos duelos para que possa finalizar o primeiro turno na cola de uma vaga da Copa Sul-Americana. Conseguindo bons resultados nas próximas três rodadas, são boas as possibilidades do time de Porangabuçu, considerando que os adversários diretos farão muitos confrontos entre si.

O objetivo do Vovô é chegar tranquilo para o encerramento da primeira metade do campeonato, que será contra o Botafogo, no dia 14 de setembro (um sábado), às 21 horas, na Arena Castelão.