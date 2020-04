Ceará tem melhor base do NE e colhe frutos de investimentos

Um dos principais patrimônios de um clube de futebol é a sua categoria de base. Um olhar cuidadoso e a valorização dos jovens é o caminho para conseguir revelar bons valores que possam garantir retorno esportivo e financeiro. O Ceará tem se destacado neste quesito e a prova disso é que o Vovô passou a ser o melhor clube da Região Nordeste no quesito categorias de base.

Em ranking do site "Da Base", especializado em cobertura nacional sobre futebol de base do país, um levantamento de clubes nordestinos baseado em resultados conquistados desde 2016, o Alvinegro apareceu em 1º lugar.

No ranking nacional, o clube ficou em 11º, sendo o primeiro fora das regiões Sul e Sudeste, ficando na frente de equipes como Corinthians, Coritiba, Bahia, Botafogo, Chapecoense e Santos.

No período, o Ceará acumulou 22 títulos e oito vices.

Mais importante que os bons resultados, o clube tem colhido frutos revelando nomes como Arthur Cabral, Felipe Jonatan e Raul.

Todos esses deram importantes contribuições técnicas dentro de campo, e os dois primeiros ainda asseguraram a entrada de relevantes valores aos cofres do clube. Em 2018, o Alvinegro vendeu o atacante Arthur ao Palmeiras e embolsou R$ 3,5 milhões, com o detalhe que ainda manteve 35% de direitos econômicos.

Ano passado, negociou o lateral-esquerdo Felipe Jonatan ao Santos por R$ 6 milhões, naquela que foi a venda mais cara da história do futebol cearense.

Com isso, o Ceará arrecadou R$ 9,5 milhões com as vendas de Arthur e Felipe Jonatan, dois atletas revelados na base do clube e que passaram pelo CT Cidade Vozão.

O valor já recebido paga o total de R$ 8.394.874,50 investidos na aquisição do CT e ainda deixa lucro de R$ 1.105.125,50, com o detalhe que recentemente, o Basel, da Suíça, sinalizou que irá comprar Arthur Cabral em definitivo junto ao Palmeiras, e o Alvinegro deve embolsar mais R$ 8,15 milhões.

Tudo isso é fruto do investimento que o clube tem realizado nas categorias de base. Só no ano passado, a diretoria alvinegra destinou cerca de R$ 3,4 milhões para as categorias inferiores. Em 2020, o valor estimado de investimento é de R$ 250 mil por mês.