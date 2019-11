Ceará tem melhor aproveitamento com Luiz Otávio e Valdo na zaga

Não é novidade que o treinador Adilson Batista tem realizado mudanças no Ceará entre uma rodada e outra. Seja por lesões, suspensões ou até mesmo opção técnica, o comandante alvinegro acabou trocando jogadores em todos os setores procurando a melhor formação. Pelo menos na zaga, é certo que ele já encontrou dupla que se destaca. Com Luiz Otávio e Valdo, o Vovô tem considerável melhora de aproveitamento e a aposta é na força defensiva como trunfo para a reta final do Brasileirão.

Luiz Otávio e Valdo formam a dupla que mais vezes foi escalada neste ano, segundo levantamento realizado pelo repórter Davi César, do Globoesporte.Com. Sob o comando de Enderson Moreira, os zagueiros iniciaram, como titulares em 18 de 22 jogos, o equivalente a 81,8%. Com Adílson Batista, a proporção é menor, mas os defensores ainda são opção constante: foram utilizados no início do jogo em seis de 10 partidas.

É também a dupla que possui melhor média de gol sofrido por partida em toda a temporada, com menos de um por jogo. Nas 30 vezes que os dois estiveram em campo juntos neste ano, seja como dupla titular ou formada durante o decorrer das partidas, foram apenas 19 gols sofridos pelo Alvinegro.

Os "xerifões" também possuem bons resultados nos fundamentos defensivos. Luiz Otávio (14) e Valdo (12) são os jogadores de linha com mais defesas simples, atrás apenas do goleiro Diogo Silva, e também possuem 96% de aproveitamento em passes certos e 72% de acerto em interceptações.

As últimas vitórias do Alvinegro no Brasileirão, inclusive, foram com Valdo e Luiz Otávio. Os dois foram titulares nos triunfos sobre Fluminense e Internacional, ambos por 2 a 0, partidas em que a defesa não foi vazada nenhuma vez.

A dúvida, porém, é se o técnico Adilson Batista escalará a eficiente dupla na partida do próximo domingo (24), contra o São Paulo, às 19 horas, no Castelão. No último jogo contra a Chapecoense, Tiago Alves foi o titular no lugar de Valdo. Com isso, Valdo corre riscos de não iniciar jogando por opção técnica.

Já a situação de Luiz Otávio é diferente. Na derrota para a Chape, ele foi substituído no segundo tempo por Eduardo Brock após sentir incômodo.

Ontem, o camisa 13 realizou procedimentos de recuperação no setor médico e também trabalhos de força na academia do clube. Sua presença na partida de domingo ainda não é confirmada.

Entretanto, caso Luiz Otávio tenha condições de jogo, certamente será titular ao lado de Tiago Alves.

Com desempenho similar, a combinação Luiz Otávio e Tiago Alves vem em segundo lugar, com média de 1 gol sofrido por jogo. Alves é a opção mais utilizada como suplente.

Certo é que, independentemente de quem jogar, manter a solidez defensiva e não sofrer gols é o caminho para que o Ceará vença o São Paulo, retome o caminho dos triunfos, chegue aos 39 pontos e garanta mais tranquilidade para a sequência final da Série A.

Apostas por ingressos

Para a partida contra o Tricolor Paulista, o torcedor do Ceará terá a oportunidade de trocar apostas da Timemania por ingressos. Cada torcedor poderá trocar três apostas por um bilhete para cadeira inferior sul. A promoção será limitada a 300 ingressos. A troca será realizada, exclusivamente, nas lojas oficiais do clube, ficando estabelecido que não haverá troca nas bilheterias do Castelão. Para permutar o ingresso, o torcedor deve marcar o Ceará como time do coração em sua aposta.