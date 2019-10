Ceará tem estreia de Adilson contra o Goiás e tenta encerrar fase negativa; veja tudo sobre o jogo

É sob nova direção e com espírito renovado que o Ceará tentará acabar com a sequência de oito jogos sem vitórias no Brasileirão. Hoje, quando pisar no gramado da Arena Castelão, às 16 horas, para enfrentar o Goiás, com transmissão da TV Verdes Mares, o Alvinegro terá pela primeira vez o técnico Adilson Batista à beira do campo. Se teve pouco tempo para realizar treinamentos ou mudanças táticas, o novo comandante terá, logo na estreia, a missão de assegurar pelo menos uma postura diferente para que a equipe, que está há mais tempo sem vencer no campeonato, retome o caminho dos triunfos.

Apesar de estar no clube há apenas três dias, Adilson já viu que poderá contar com um importante aliado a seu favor. Ontem, os torcedores alvinegros deram demonstração de apoio e motivação neste momento de dificuldade, comparecendo em ótimo número ao treino aberto que foi realizado em Porangabuçu, o último antes da partida de hoje. É isso que, na visão do treinador, fará a diferença neste momento.

Alvinegros fizeram bonito e encheram o Vovozão durante atividade Foto: Natinho Rodrigues

"Eu sempre trabalho pensando em vencer. É um jogo em que precisamos ter algo a mais. Esse algo a mais eu conto com a presença do torcedor. Gostaria de ver o que eu já observei ano passado (quando comandava o América-MG), que foi coisa linda".

A energia vindo das arquibancadas servirá como um combustível extra aos jogadores, que já tiveram um "choque de ânimo" com a chegada do novo treinador. Adilson tem estilo enérgico, motivador e a intenção é que possa, logo no início de trabalho, dar uma nova postura ao elenco.

A tendência é que o novo técnico repita a base do time que vinha sendo utilizado por Enderson Moreira, apenas com mudanças pontuais. O atacante Leandro Carvalho, que retorna após cumprir suspensão automática, ganha a vaga de Mateus Gonçalves, enquanto duas principais surpresas devem ir no banco de reservas. O meia Juninho Quixadá, bastante elogiado por Adilson em entrevista coletiva, está 100% fisicamente, treinou normalmente ao longo da semana e será alternativa para a partida. Além dele, o atacante William Popp, recém-contratado e que ficou de fora do jogo contra o Atlético/MG, também será relacionado como opção e poderá fazer sua estreia com a camisa alvinegra.

Adversário embalado

Oponente do Ceará, o Goiás vive momento totalmente oposto ao do Vovô. São três vitórias seguidas e 30 pontos na tabela, em desempenho que faz o time ocupar atualmente a 11ª colocação. No time esmeraldino, dois titulares são velhos conhecidos do torcedor alvinegro. O goleiro Tadeu e o zagueiro Rafael Vaz já passaram pelo Ceará e estarão em campo hoje.

Mas quem preocupa é o atacante Michael, jogador de muita velocidade e principal destaque da equipe, que está confirmado no comando de ataque da equipe do experiente técnico Ney Franco.

FICHA TÉCNICA

Ceará

Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho e Ricardinho; Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Lima; Felippe Cardoso.

Técnico: Adilson Batista

Goiás

Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

Técnico: Ney Franco

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 05/10/2019

Horário: 16 horas

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Transmissão: TV Verdes Mares, Rádio Verdes Mares, Tempo Real no Diário do Nordeste e GloboEsporte.com