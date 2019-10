Ceará tem a maior sequência atual sem vitória na Série A do Brasileiro

São três pontos em 24 disputados. Sem vencer há oito jogos, o Ceará atravessa o momento de maior instabilidade na Série A do Brasileiro, passadas 22 rodadas. O desempenho alvinegro, inclusive, é o pior da competição no período, com aproveitamento de 12,5%.

Para uma equipe que esteve nove pontos distante da zona de rebaixamento, o Z-4 já pode ser realidade na rodada seguinte, tendo em vista que um triunfo o separa do Cruzeiro, 16º colocado, um atrás do Vovô. Dentre os concorrentes diretos, o time de Enderson Moreira foi o que menos pontuou.

A sequência negativa trouxe na conta cinco derrotas e três empates. Lanterna do Brasileirão, a Chapecoense conquistou cinco pontos. Atlético/MG (seis pontos), Botafogo (oito pontos), Cruzeiro (oito pontos), Fortaleza (oito pontos), Avaí (11 pontos), CSA (11 pontos) e Fluminense (11 pontos) também pontuaram mais que o Ceará.

Vale ressaltar que o intervalo sem triunfos é o maior de um clube no atual momento do torneio. Até então, o time havia passado apenas quatro partidas sem ganhar os três pontos, quando empatou com Bahia e Fluminense, sendo superado por Santos e Vasco da Gama. Desde o início da elite nacional, apenas Cruzeiro (11) e Avaí (16) amargaram jejuns maiores do que o Alvinegro.

Adepto do esquema 4-2-3-1, Enderson tem uma formação definida, que encontra o pilar no goleiro Diogo Silva, nos volantes Fabinho e Ricardinho e no lateral Samuel Xavier. O treinador ressaltou que, apesar dos resultados negativos, não vai mudar o estilo de jogo.

"Poderia vir aqui com um time extremamente defensivo e especular uma bola. Mas o que estou contribuindo com o meu clube? Posso perder, mas vou enfrentar. As pessoas só valorizam o resultado. O resultado dá para qualquer lado", explicou.

Peso do desfalque

O primeiro jogo da sequência negativa foi um revés para o São Paulo, por 1 a 0, no Morumbi. Na ocasião, pela 15ª rodada, o zagueiro Luiz Otávio foi substituído aos 8 do 2º tempo por conta de uma entorse no tornozelo. Depois, uma lesão na coxa retardou o retorno aos gramados.

O fato é que o período de recuperação do defensor coincide com a ausência de vitórias do Ceará. Com o acúmulo de contusões, o atleta está ausente do time há 51 dias.