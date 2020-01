Ceará se reapresenta com 35 jogadores para temporada de 2020

Novos ventos sopram em Porangabuçu. Após 28 dias sem futebol profissional, jogadores do Ceará Sporting Club se reapresentaram ontem, no CT Carlos de Alencar Pinto, para iniciar a temporada de 2020. O período é de reforma, trabalho e profissionalização na instituição alvinegra de 105 anos de fundação. Tudo para apresentar, na temporada que se aproxima, um desempenho distinto de 2019, quando os passos em campo foram distantes da grandeza do clube. Assim, a primeira atividade sob o comando do técnico Argel Fucks contou com 35 atletas à disposição, apesar de ter sido interna.

Com o gramado principal em manutenção, o cenário se restringiu a um grupo dividido em três. No Ginásio do Vozão, uma parte realizou avaliação com fisiologistas e fisioterapeutas em testes de velocidade, força e resistência.

Outra parte foi realocada à academia, em exercícios com preparadores físicos. Por fim, no departamento médico, os demais foram atendidos por profissionais incluindo odontologistas.

O sistema será mantido nesta terça-feira (7) com rodízio entre as peças. A principal diferença é a incorporação de dois períodos, com um turno da manhã reservado a exames laboratoriais e cardiológicos. As baixas no elenco se estenderam ao meia Thiago Galhardo e ao atacante Rafael Sóbis. O primeiro, artilheiro da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro com 12 gols, tem uma cláusula de renovação automática no contrato, mas recebeu uma oferta do Internacional e decide o futuro ainda hoje. Enquanto Sóbis, que assinou até dezembro de 2020, está no exterior resolvendo assuntos particulares e deve se apresentar no fim da semana. Quem tinha contrato e deixou o clube em definitivo foi Willian Popp, que entrou em acordo com a diretoria do Ceará e acertou a saída do clube: o destino será o futebol tailandês.

Mesmo assim, o número de peças no elenco é robusto. Disputando Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Taça Fares Lopes e o Brasileirão, a comissão técnica incluiu 11 jovens da base alvinegra no profissional - o goleiro André e o lateral esquerdo Mateus Farias participam da Copa São Paulo de Futebol de Júnior e começarão os treinos com o grupo ao término da competição.

Conversas

Além de todo o reconhecimento e o check-up, foi momento também de diálogo. No período da tarde, próximo das 17 horas, os jogadores tiveram um encontro com membros do departamento de futebol, o executivo Jorge Macedo e o gerente Sérgio Dimas, e o comandante Argel Fucks.

A conversa ainda se estendeu apenas à diretoria. No gramado, membros conversaram de forma reservada. Assunto exclusivo ou não, o fato é que os recém-chegados sabem as pretensões alvinegras para 2020 e o que a torcida deseja. Como deixou nítido o lateral direito Eduardo, ex-Chapecoense, o 1º reforço anunciado de forma oficial.

"Recebi outra proposta do Nordeste, do CSA, clube da minha cidade. Meu pai é torcedor do CSA. Mas recebi proposta do Ceará e não pensei duas vezes pela grandeza do clube e por ser referência no Brasil. Quero entrar para a história do clube. Em relação a quem me contratou, só me deu boas referências. Em termos financeiros, qualquer jogador quer jogar em um clube que paga bem. Os objetivos do clube são fazer belas campanhas para ter muitas vitórias", destacou ele.

Com 33 anos e experiência na 1ª divisão, o jogador natural de Maceió, em Alagoas, ressaltou que a estabilidade financeira do Ceará pesou no momento da negociação. "Passei por muita coisa ano passado. Não existe ficar oito meses sem receber salário, não existe em empresa nenhuma ficar assim sem receber e o funcionário não fazer greve. Jogador, se fizer greve, a torcida xinga de mercenário, sem dinheiro. Isso eu não admito. Não gosto de mentira. A verdade me motivou a vir para o Ceará, a seriedade, estrutura e a ambição que tem o clube", ressaltou Eduardo.

Mesmo com seis contratações anunciadas de forma oficial, a diretoria do Ceará segue ativa no mercado e promete mais reforços para 2020. Nos próximos dias, três nomes serão anunciados: o zagueiro Klaus (Internacional), o meia Vinicius (Atlético/MG) e o atacante Rogério (Bahia).

Os jogadores acertaram as bases salariais e o tempo de vínculo com o time alvinegro, restando apenas detalhes para o anúncio ser oficializado. Dessa forma, o time passa a contemplar quase todos os setores na montagem do elenco. A busca chegará ao fim com a chegada de um goleiro.

Polêmica

O clube até abriu negociações com o goleiro Jean, do São Paulo, mas desistiu do acordo com a repercussão negativa dos torcedores nas redes sociais. Através do Twitter, parte da torcida alvinegra utilizou as hastags #JeanNão e #JeanNoCearáNão, entrando nos trending topics do Estado.

Uma reunião na noite de ontem, em Porangabuçu, selou a decisão. Outros nomes estão em pauta pelo time, que vai seguir buscando um arqueiro no mercado.

Em dezembro, Jean foi preso sob acusação de agressão à esposa, Milena Benfica, que o denunciou por espancamento enquanto de férias em Orlando com as duas filhas.

Através de vídeos, Milena mostrou o rosto desfigurado. O atleta foi detido pela Polícia norte-americana e pré-sentenciado por acusação de violência doméstica, mas acabou sendo liberado dias depois sem pagamento de fiança e retornou ao Brasil, onde tem contrato com o time paulista até o fim de 2022.