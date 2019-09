Ceará se prepara para reunir 500 kitesurfistas em marca histórica

A Meca do kitesurfe. Assim é conhecida a Praia do Cumbuco, em Caucaia, sede do Festival Winds for Future, que traz de forma inédita ao Brasil o Kite Parade. O evento ocorre entre os dias 21 e 22 de setembro, reunindo startups e grandes empresas para debater sobre desenvolvimento sustentável frente às mudanças climáticas. Além das palestras, estima-se que 500 atletas de kitesurfe irão se juntar para bater o recorde mundial de atletas da modalidade em uma praia, a partir das 15h do dia 22.

A marca será registrada pelo Guinness Book, superando a antiga, da Inglaterra, de 423 pessoas, em Hayling Island. Ao todo, serão cinco pontos de encontro por toda a extensão da praia, com 100 kitesurfistas em cada um deles. No fim, todos irão se reunir após percorrer 2 km de distância no mar para atingir a meta.

Grandes kitesurfistas do Brasil irão participar, como o bicampeão do Red Bull Rally dos Ventos, Alex Neto, o engenheiro naval Dudu Mazzocato, a campeã mundial de 2015, Estefânia Rosa, entre tantos outros. A inscrição para o evento é gratuita e pode ser feita no site do Winds for Future por qualquer kitesurfista que consiga velejar sozinho.

"A intenção é conectar o vento do Ceará ao vento do futuro. A gente acha que o mundo pode olhar para a gente. Temos de falar da criatividade e do estilo de vida daqui", disse um dos organizadores do projeto, Igor Ary Juaçaba. Espera-se que mais de 2 mil pessoas compareçam ao evento para acompanhar os 50 palestrantes e 75 expositores que irão discutir sobre o papel da humanidade no cuidado ao meio ambiente.

Inscrições

Para se juntar à comunidade que pretende realizar o Kite Parade e participar deste movimento, que chama atenção da mídia mundial para as causas ambientais, é muito simples. Basta acessar o site https://windsforfuture.com/kiteparade e se inscrever gratuitamente.

Para mais informações, os interessados podem entrar em comunicação através do número (85) 3051.2165.