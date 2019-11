Ceará recebe São Paulo na Arena Castelão com obrigação de vencer

Na rodada anterior, vencer a praticamente rebaixada Chapecoense era obrigação para o Ceará, ainda mais pela situação da equipe alvinegra na tabela, precisando de pontos para se distanciar do Z4. Mas o Vovô não fez sua parte e foi derrotado por 1 a 0 na Arena Condá, deixando má impressão perante o torcedor para a sequência da Série A e com apenas 1 ponto de vantagem para o Fluminense, time que abre o Z4.

Por isso, restando agora 5 rodadas para o fim da competição, o Alvinegro precisa dar uma resposta imediata ao torcedor, hoje, às 19 horas, no Castelão, e buscar uma vitória contra um adversário muito mais difícil que o anterior: o São Paulo, que está em 6º e ainda sonha com uma vaga direta na Libertadores.

Para o Ceará, só a vitória interessa, afinal, apenas conquistando os três pontos, a equipe comandada por Adilson Batista se manterá fora do Z4. Isso porque, com 36 pontos, o Vovô pode ser ultrapassado por Cruzeiro e Fluminense, caso empate ou perca. E apenas uma vez em 33 rodadas o Ceará integrou a zona de rebaixamento, ao fim da 24ª rodada, após perder para o Grêmio por 2 a 1 na cidade de Caxias do Sul.

Ou seja, embora esteja lutando pela permanência na elite, integrar o grupo dos rebaixados não foi comum para o Ceará e entrar na zona outra vez restando poucas rodadas pressionaria ainda mais a equipe, que vem de duas derrotas seguidas, e ambas doloridas, por ser um Clássico-Rei contra o Fortaleza e, no último domingo, para um clube praticamente rebaixado.

Pelo caráter decisivo da partida, a diretoria do Alvinegro fez promoção de ingressos (R$ 20,00), para atrair a torcida, que anda na bronca com a campanha do clube. O esperado, após o susto do ano passado, era uma Série A sem grandes atropelos.

Nos cinco jogos finais, a campanha do Vozão precisa ser de 60% de aproveitamento, ou seja, ele necessita vencer três das cinco partidas que ainda terá. O técnico Adilson Batista mantém o otimismo quanto à permanência do Ceará, destacando a importância do jogo com o São Paulo.

"Queria pedir desculpas ao torcedor. Nós não gostaríamos de estar nessa posição. Só levando em consideração jogos realizados comigo aqui, tivemos lances, resultados que poderiam ter sido diferentes, o que teria nos deixado numa situação melhor. Então, peço desculpa. E apoio nesse momento. Porque o que nós fizemos não é o que a gente espera. Faltou algo a mais. Isso já começou na semana. É importante fazer a leitura. Esse é um jogo diferente, contra adversário diferente, com características diferentes".

Embora a atuação contra a Chapecoense tenha sido abaixo da esperada, principalmente no 2º tempo, Adilson deve repetir a mesma equipe que iniciou o jogo em Chapecó. Até existia uma dúvida entre Pedro Ken e Chico, mas o técnico deve manter mesmo o meia no time titular, já que o elogiou taticamente.

Quem está confirmado é o zagueiro Luiz Otávio, que jogará no sacrifício, segundo o treinador. A atitude mostra não só a importância do defensor para o time, como o caráter decisivo da partida.

O volante Fabinho acredita que o Ceará não pode mais errar e que a vitória é possível. "A margem de erro é muito pequena, não podemos errar nessa partida. Vai ser um jogo mais de inteligência emocional do que física. Temos tudo para fazer uma grande partida. Sabemos que um resultado positivo é possível e, dependendo dos resultados da rodada, podemos alcançar nossos objetivos".

Adversário

No São Paulo, o técnico Fernando Diniz testou algumas opções táticas. O time não contará com Pablo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. A expectativa é que Raniel inicie a partida entre os titulares, já que foi quem substituiu Pablo durante o segundo tempo no confronto contra o Athletico-PR, na 32ª rodada, quando os paranaenses venceram pelo placar de 1 a 0, no Morumbi.

Por causa de uma amigdalite, o lateral-esquerdo Reinaldo também é dúvida, com Léo Pelé aparecendo como a principal opção para a vaga.

Faltando apenas cinco rodadas para o fim da Série A, o Alvinegro de Porangabuçu não pode desperdiçar pontos em casa se quiser garantir a permanência na elite do futebol nacional em 2020