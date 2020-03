Ceará recebe o Vitória no jogo de ida pela 3ª Fase da Copa do Brasil

Depois de sobreviver duas fases da Copa do Brasil apenas em jogo único fora de casa, com direito a gramados ruins, erros de arbitragem contra e classificação nos pênaltis, o Ceará chega para a 3ª Fase da Copa do Brasil em um cenário muito mais favorável, condizente com a grandiosidade da competição. Agora, na atual fase, o formato volta a ser em dois jogos, ou seja, um verdadeiro mata-mata, com o Vovô enfrentando um adversário conhecido em um clássico nordestino: o Vitória. Se o Vozão passar do Rubro-Negro baiano faturará R$ 2 milhões.

E após sorteio, o Ceará inicia o confronto hoje às 19h15, jogando no Castelão e definindo sua classificação no Barradão, no dia 18. Pelo regulamento, os gols marcados fora de casa não são mais critério de desempate, portanto, se na soma dos dois jogos o placar terminar igual, com dois empates ou uma vitória de cada lado pela mesma diferença de gols, a vaga será definida nos pênaltis.

Esse detalhe no regulamento pode tornar os dois jogos mais abertos, sem o medo excessivo do mandante em sofrer gols e complicar uma classificação. Por isso, para o Ceará, o importante é abrir uma vantagem, mesmo que mínima para jogar pelo empate no Barradão.

Até mesmo qualquer empate deixa o confronto em aberto para o jogo de volta, já que em nenhuma hipótese um dos dois clubes jogará por um novo empate para se classificar, como acontecia no critério antigo dos gols marcados fora de casa.

Em resumo, o embate contra o Vitória, com o regulamento atual, dá uma segurança ao Ceará para buscar uma classificação sem as armadilhas das duas fases anteriores.

E analisando os números do Ceará na temporada 2020, todas as vitórias do Vovô em casa (no Castelão ou PV) e foram apenas 3 em 9 jogos, e por apenas um gol de diferença (Pacajus, Caucaia e Atlético Cearense), todas por 1 a 0.

Desafio

Por isso, o desafio do Ceará hoje é conquistar uma vitória convincente, com uma margem maior de gols para dar tranquilidade para o jogo de volta.

O goleiro Fernando Prass, embora tenha predileção por jogar o 2º jogo em casa, espera que o Ceará consiga uma boa vantagem hoje.

"Eu particularmente prefiro jogar o segundo jogo em casa. Porque você joga com o apoio da torcida, você sabe o resultado que precisa. No primeiro jogo, o 1 a 0 pode ser suficiente, o 3 a 0 pode ser insuficiente. Mas também tem outra situação: Se fizer um resultado bom em casa no primeiro jogo, você deixa a situação complicada para o adversário", ressaltou ele.

Para o duelo, o técnico Enderson Moreira deve fazer modificações, já que confirmou, em entrevista coletiva, o retorno do volante Charles, que foi desfalque nos últimos jogos por causa de uma virose. Assim, Fabinho ou Ricardinho devem deixar o time titular.

"O Charles tem uma possibilidade boa de retornar, ele fez bons treinos, a gente está atento pela questão da condição dele. Ele foi o mais atingido por essa virose", disse.

Outro desfalque é Klaus, suspenso, com Tiago entrando.

Vitória

Para a partida, o Vitória não contará com o zagueiro Maurício Ramos, com lesão no joelho e o goleiro Ronaldo, com dores musculares. Martín Rodríguez, Gabriel Furtado, Fernando Neto e Jordy Caicedo completam os desfalques.

O técnico do Leão da Barra, Geninho, não quer seu time só se defendendo. "Vamos jogar do mesmo jeito que vem jogando. Respeitando demais o adversário, mas jogando o jogo. Acho que, se a gente for com medo do Ceará, jogando atrás, vamos trazer o adversário para cima", disse ele.

Ficha Técnica

Copa do Brasil - 3ª Fase - ida

Castelão, em Fortaleza (CE)

12 de março

Ceará

Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Charles, Fernando Sobral, Vinícius, Leandro Carvalho e Rafael Sóbis. Técnico: Enderson Moreira

Vitória

Lucas Arcanjo, Jonathan, João Victor, John, Thiago Carleto, Jean, Rodrigo Andrade, Gérson Magrão, Vico,

Alisson Farias, Léo Ceará. Técnico: Geninho

Árbitro: André Luiz Castro - GO; Assistentes: Leone Rocha - GO e Hugo Sávio Xavier - GO; Transmissão: Rádio Verdes Mares e Premiere