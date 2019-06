Ceará recebe Bahia na Arena Castelão para se reabilitar na Série A

O Ceará entra em campo, neste sábado (8), pela 8ª rodada da Série A, contra o Bahia, às 19h30, na Arena Castelão, buscando uma reação imediata após a derrota inesperada contra o Santos, no dia de seu aniversário de 105 anos. No último domingo, o Vovô poderia alcançar sua 3ª vitória seguida e, com a derrota, precisa reagir para continuar com uma campanha segura na elite. E como foi derrotado pelo time paulista, o peso (ou a importância) da vitória contra a equipe baiana é ainda maior.

Hoje, o time Alvinegro é o 11º colocado com nove pontos e com 42% de aproveitamento. Uma vitória deixaria o Vovô bem posicionado ao fim da rodada.O desafio dos alvinegros no clássico nordestino promete ser de nível semelhante ao do Santos, pelo futebol hoje apresentado pelo Bahia. O time de Roger Machado vem fazendo grande campanha na Série A, ocupando o G-6 com 13 pontos, e já vencendo Corinthians, Grêmio e Fluminense, além de ter eliminado o São Paulo da Copa do Brasil com duas vitórias.

"O Bahia está passando por um momento muito especial. Conseguiu avançar na Copa do Brasil, tem uma boa pontuação na Série A, então conheço muito a equipe, sei da capacidade dos atletas. O Roger Machado está desenvolvendo um grande trabalho. É um jogo muito complicado", finalizou Enderson Moreira.

Assim, uma das armas do Ceará é o conhecimento de Enderson Moreira perante ao time do Bahia, já que o treinador iniciou o ano na equipe de Salvador.Mas, para vencer, o Ceará precisará evitar as oscilações que vem tendo em cada tempo de jogo, como visto no último domingo, ao dominar o Santos no 1º tempo e não fazer o gol, e perdendo ao cair de rendimento na etapa final. "Infelizmente não fomos felizes nos momentos que tivemos possibilidade de definir a partida, mas não podemos tratar o resultado como desastroso porque não foi. Perdemos, mas jogamos de igual para igual, foi um jogo equilibrado. Ainda buscamos um melhor equilíbrio", disse.

Para o duelo, Enderson Moreira deve mudar o menos possível, apenas por ordem física. E uma delas é entrada do lateral-esquerdo Thiago Carleto, uma vez que João Lucas sentiu um desconforto muscular na coxa e nem sequer treinou durante a semana. Ricardinho, que treinou normalmente, pode retornar após ser poupado contra o Santos.

Mesmo com boas opções ofensivas recentes, como Felipe Silva e Mateus Gonçalves, o treinador deve utilizá-los no decorrer do jogo, mantendo Fernando Sobral e Leandro Carvalho nas pontas do time, assim com Bergson centralizado no ataque.

Bahia

Pelo Bahia, o técnico Roger Machado não terá mais uma vez o atacante Gilberto, lesionado. Assim, Fernandão será mantido titular.

"A gente sempre procura surpreender de alguma forma quando vai enfrentar um adversário que você conhece. Da mesma forma que o Enderson conhece muito bem o grupo que tenho nas mãos hoje", comentou o técnico.