Ceará quer evitar oscilação na Série A

O torcedor do Ceará mais atento ao desempenho do time na Série A sabe que a equipe tem oscilado dentro do próprio jogo, mais precisamente realizando tempos distintos, alternando bons e maus momentos. Em quatro jogos em particular, a oscilação foi vista, assim, para a sequência da Série A, mais precisamente para os dois jogos antes da parada para a Copa América, diante do Bahia, no próximo sábado (8), no Castelão, às 19h30, e contra o Vasco, no dia 13, em São Januário, o time precisa corrigir isso para conseguir resultados com mais tranquilidade.

"No futebol temos que ter equilíbrio. A equipe ainda está oscilando e em processo de evolução. Buscaremos ajustar para que o Ceará possa ser mais constante nos jogos. Vamos buscar corrigir algumas situações para o jogo com o Bahia", declarou o técnico Enderson Moreira.

Contra o Avaí, na Ressacada, e o Santos, no Castelão - os dois últimos jogos são exemplos claros disso -, o time jogou um 1º tempo ruim contra os catarinenses e reagiu na etapa final para virar o jogo. Porém, diante do time paulista, fez o inverso, jogando um bom primeiro tempo, quando poderia ter aberto o placar, mas caindo na etapa final e perdendo a partida.

Outros dois jogos em que a oscilação aconteceu foi diante de Atlético/MG e Goiás. Em ambos, o Vovô também oscilou, entretanto, mais uma vez, intercalando momentos distintos no jogo.

Contra o Galo, pela 3ª rodada, no Castelão, o Vozão fez um 1º tempo bom (saindo com um empate em 1 a 1, mas criando mais chances), para um 2º tempo ruim e sofrendo um gol no final.

Já diante do Goiás, foi de novo o inverso: um primeiro tempo muito abaixo, um dos piores do clube na Série A, saindo atrás no placar. Na etapa final, contudo, empatou a partida, após crescer no jogo. Naquela partida no Serra Dourada, o Vovô criou o suficiente para virar o duelo, mas acabou perdendo com um gol no fim.