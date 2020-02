Ceará não pode oscilar na "decisão" contra o Oeste

O empate com o Bahia pela Copa do Nordeste não deixou um gosto amargo em Porangabuçu pelo modo como o Ceará se comportou na 1ª etapa. O ritmo imposto pelos donos de casa surpreendeu os torcedores no Castelão, embora no tempo seguinte a impressão era de outro time em campo. Contra o Oeste, essa inconstância pode ser fatal em um jogo eliminatório como na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O confronto na Arena Barueri, às 21h30, não entrega ao Vovô o privilégio de um mero empate para alcançar a 3ª fase do torneio nacional. Em caso de placar pareado, as penalidades definem o vencedor. Portanto, a oscilação apresentada no 2 a 2 com o Bahia deve sinal de alerta em Porangabuçu.

O 1 a 1 no placar antes do 2º tempo mostrou uma equipe aguerrida, pressionando a todo momento a saída de bola tricolor, com muita movimentação de Vinícius na faixa central e o avanço constante dos laterais. Virando a página à etapa final, a história mudou. Desorganização entre as linhas, combates individuais perdidos e a frequente falta de pontaria.

Claro, os méritos da mudança de atitude do Bahia não devem ser esquecidos. O duelo entre nordestinos da Série A foi uma boa prova para a volta de Enderson Moreira em casa. Diante do teoricamente inferior Oeste, o desafio é manter a mesma intensidade da etapa inicial do jogo passado.

Penalidades

O compromisso fora de casa preocupa o volante Charles, que atuou contra o rubro-negro paulista em 2019 pelo Sport. "Joguei contra eles na Série B e sei como é difícil. Temos que entrar ligados para não dar bobeira. Sempre cobramos pênaltis nos finais dos treinos, já pensando nisso (possível disputa de penalidades)", alertou o alvinegro.

Para a partida, Enderson tem o retorno do meia Rogério e do zagueiro Tiago Pagnussat, que se recuperava de lesão, trazendo ainda mais opções para montar o time. O técnico precisa do grupo com força total para o confronto.

"Temos uma decisão na quarta-feira. O Campeonato Paulista é o mais difícil do Brasil. Temos um adversário extremamente difícil. Precisamos nos superar para conseguir a classificação", disse o comandante do Vovô.

A formação alvinegra não mudou desde a saída de Argel Fucks, mas os detalhes de posicionamento e de movimentos em campo deixam o time em uma crescente evolução.

"Ele (Enderson) chegou e deu uns detalhes de formação tática que facilitou dentro de campo. Às vezes, dou passe sem olhar porque sei que vai ter alguém lá. Particularmente, gosto muito desse jeito que estamos jogando, tendo a bola e sendo agressivos. Assimilamos rápido e está fazendo a diferença", disse Charles em coletiva.

Resta saber se o gráfico de desempenho do Ceará contra o Oeste vai manter a ascensão ou tender para baixo.

Apresentado

O atacante Léo Chú, emprestado pelo Grêmio, foi apresentado em Porangabuçu nesta segunda. "Já estou há duas semanas na expectativa de poder jogar. Fui regularizado agora. Eu vi a grandeza do clube, já fui a alguns jogos, a torcida é fanática, e isso é bom. Vai me ajudar a amadurecer muito", disse o novo reforço do Vovô.