Ceará muda postura para vencer Bragantino-PA e avançar

Um jogo complicado, em um gramado péssimo e que mais valia a classificação que uma boa atuação. O Ceará sabia que o cenário que encontraria no estádio Diogão, contra o Bragantino-PA, seria complicado. Mas apesar das adversidades, o Alvinegro venceu por 2 a 1 e garantiu a vaga na 2ª fase da Copa do Brasil em partida que marcou a reestreia do técnico Enderson Moreira no comando técnico do clube.

De quebra, o Vovô assegurou mais R$ 1,03 milhão em cotas pela participação na próxima etapa da competição, totalizando R$ 1,980 milhão já recebidos no torneio mais rentável do País. Além do ganho financeiro, o resultado de ontem garante um impacto psicológico extremamente positivo ao Ceará.

Muito pelo fato de dar confiança e tranquilidade ao trabalho do técnico Enderson, que se inicia agora. A vitória faz o treinador reiniciar a caminhada no Vovô com o pé direito.

E apesar de ter sido apenas o primeiro jogo, com pouquíssimo tempo para preparar o time e num gramado que mais parecia um pasto, já foi possível observar uma clara mudança de postura do Ceará com Enderson Moreira. Notou-se um time com o mínimo de organização, muito mais atitude, intensidade e que se impôs desde o início. Contra um adversário bem inferior tecnicamente, o Ceará exerceu o protagonismo que se espera pela primeira vez no ano.

Poderia até ter vencido com mais tranquilidade. Criou chances para isso. Apesar dos percalços da peleja e da dificuldade em controlar a bola das quicadas para fazê-la rolar com o mínimo de qualidade, o Ceará controlou o jogo em sua maior parte.

No primeiro tempo, pouco foi ameaçado e Fernando Prass não precisou realizar nenhuma defesa sequer. Tentando chegar à base de lançamentos longos e jogadas pelo alto, o Alvinegro foi premiado nos acréscimos após jogada de escanteio, em que Fernando Sobral chutou, Luiz Otávio dominou na área e mandou um chutaço de perna esquerda pra abrir o placar.

Domínio

O panorama foi o mesmo na segunda etapa, em que o Vovô teve mais volume de jogo e criou chances para ampliar, com Leandro Carvalho, Mateus Gonçalves, Bergson e Rafael Sóbis, que acertou duas cobranças de falta com perigo e obrigou o goleiro Axel a fazer boas defesas. Porém, pecando nas finalizações, o Vovô foi castigado aos 43 minutos da etapa final, quando Bilau fez boa jogada, chutou, e Fernando Prass falhou. Na sobra, Canga empatou e reanimou a torcida local.

Mas a tentativa de reação do time da casa foi freada logo seis minutos depois, quando Bergson, aos 49, recebeu ótimo passe de Vinícius e tocou na saída do goleiro para decretar o placar final.

O jogo foi longe de ser bom. Em um gramado terrível, seria difícil uma atuação convincente. Mas valeu pela vitória na estreia de Enderson e pela classificação. De destaques individuais, as atuações de Fernando Sobral, Rafael Sóbis, Luiz Otávio e Charles chamaram atenção.

Vinícius também entrou bem no 2º tempo, se movimentando e garantindo mais uma assistência para gol, a segunda dele na temporada.

Ficha Técnica

Copa do Brasil - 1ª fase

Estádio Diogão, em Bragança-PA

12 de fevereiro

Bragantino-PA 1

Axel, Michel, Gabriel Gonçalves, Romário, Jackson, George Pitbull (Rafinha), Paulo de Tárcio, Marco Goiano

(Vitinho), Wendell (Índio), Bilau e Canga. Técnico: Robson Melo

Ceará 2

Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, William Oliveira, Charles, Felipe Silva

(Vinícius), Leandro Carvalho (Matheus Gonçalves), Fernando Sobral, Rafael Sóbis (Bergson). Técnico: Enderson Moreira

Gols: Canga (BRA), Luiz Otávio e Bergson (CEA); Cartões Amarelos: Gabriel Gonçalves, Jackson e Wendell (BRA), Klaus, Bruno Pacheco e William Oliveira (CEA)