Ceará inicia preparação para enfrentar o Bahia; Pedro Ken busca titularidade

O Ceará se reapresentou na manhã desta terça-feira (4) no CT de Porangabuçu em preparação para o duelo diante do Bahia, no sábado (8), às 19h, na Arena Castelão. Atletas que não foram titulares diante do Santos trabalharam no gramado, os que atuaram no domingo desenvolveram trabalho físico na academia do clube.

Pedro Ken, que iniciou a partida diante do Peixe no lugar de Ricardinho, concedeu entrevista coletiva após a atividade. O meia havia feito sua última participação como titular em fevereiro, diante do Floresta, ainda no Campeonato Cearense.

- Acredito que eu consegui dar a resposta que todo mundo esperava. O objetivo que eu tenho em mente é voltar a buscar essa titularidade, voltar a jogar com mais frequência. Voltar aos velhos tempos que eu tive aqui no Ceará de glórias e vitórias.

O camisa 88 sofreu lesões em sequência. A primeira delas ocorreu em fevereiro, quando o meia sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo. Depois disso, uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. Diante do Bahia, Pedro Ken segue como uma possibilidade para ocupar a vaga de Ricardinho, poupado da última partida por cansaço muscular no adutor da coxa direita.

Os ingressos para a partida de sábado já estão à venda. Confira os valores:

Cadeira Inferior Norte (portões M, O e Q): R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Cadeira Inferior Central (portões K e I): R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Cadeira Inferior Sul (portões C e E): R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeira Premium (portões A1 e A2): R$ 140,00(inteira) e R$ 70,00 (meia)

Visitante

Cadeira Especial (portões A5) R$ 80,00 (inteira) R$ 40,00 (meia)