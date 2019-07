Ceará inicia mata-mata do acesso contra o Cruzeiro, no PV

Com campanhas bem parecidas, Ceará e Cruzeiro se enfrentam, neste sábado (13), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. A disputa, que vale vaga na elite da modalidade, está marcada para as 15 horas, no estádio Presidente Vargas. A partida de volta será daqui a uma semana, no Estádio das Alterosas, às 16 horas, em Belo Horizonte.

Campanha alvinegra

As meninas do Alvinegro de Porangabuçu surpreenderam na primeira competição nacional disputada pela equipe. Na primeira fase, terminaram na liderança do Grupo 1 com 13 pontos em cinco jogos. A equipe, antes comandada por Orlando Júnior, eliminou a Portuguesa nas oitavas de final da competição.

Após vencer por 3 a 0 no jogo de ida, fora de casa, e ser derrotada por 2 a 0 na partida de volta, em casa, as alvinegras passaram de fase com o placar agregado por 3 a 1.

Novo treinador

Com o ex-atacante do Vovô, Sérgio Alves, agora como novo treinador, a expectativa é de que o Ceará realize uma grande partida contra a equipe mineira.

"É um jogo decisivo e todos nós sabemos a importância. É uma partida de 180 minutos, mas temos que conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo para que no jogo seguinte, que é lá em Minas, a gente possa retornar com a nossa classificação", comentou o ídolo alvinegro.

"Estamos passando para as jogadoras, principalmente, tranquilidade porque o jogo não será decidido só nessa partida de sábado e que elas façam aquilo que tem o dom para fazer. Estamos passando para elas a importância que é vestir a camisa do Ceará, conquistar acesso ou título e deixar seus nomes marcados na história do clube".

Um dos maiores artilheiros do Vovô, Sérgio Alves demonstrou confiança em suas jogadoras. Valéria, autora de seis gols na competição, é artilheira do time na disputa e uma das principais esperanças de gols do Alvinegro de Porangabuçu. "Pelo retorno que estou vendo delas, nós vamos fazer um bom jogo no sábado e conseguir um bom resultado".

A Raposa

O time mineiro, que terminou a primeira fase em segundo lugar do Grupo 5, com 12 pontos, eliminou o Pinheirense com duas goleadas. No Pará, a Raposa fez 4 a 1. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro fez 3 a 0 e garantiu sua vaga nas quartas.

Quem levar a melhor no placar agregado, nos jogos de ida e volta, conquistará uma vaga na elite nacional do Campeonato Brasileiro Feminino de 2019.

Solidariedade

Com os ingressos à venda desde o início da semana, o Ceará divulgou através de suas redes sociais, na última quinta-feira (11), que 100% da renda será destinada para ajudar no tratamento de Vanessa, ex-goleira do clube. Uma das principais atletas na conquista do título do Campeonato Cearense Feminino do ano passado, a atleta foi diagnosticada com febre reumática, doença inflamatória que pode afetar pele, articulações e órgãos vitais como cérebro e coração.

Os valores dos bilhetes são R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia-entrada e para sócios).