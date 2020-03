Ceará garante sequência de três vitórias seguidas nesta temporada

O triunfo diante do Vitória, na última quinta-feira (12), pela Copa do Brasil, foi o 3º seguido do Ceará em quase dois anos. Em março de 2018, o Vovô bateu o Floresta (2 a 0, pelo Cearense), no dia 22; o Atlético/CE (6 a 0, pelo Cearense), no dia 25; e o Salgueiro (6 a 0, pela Copa do Nordeste), no dia 29. O técnico na época ainda era Marcelo Chamusca.

O feito marca uma visível evolução não só dos números alvinegros, mas do desempenho nas quatro linhas. Contestado por atuações abaixo do esperado pelo elenco cheio de jogadores com fama nacional e internacional, o Ceará era pressionado pela torcida, embora continue como o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano invicto.

A sequência de River/PI (4 a 0, pela Copa do Nordeste), Atlético/CE (1 a 0, pelo Campeonato Cearense) e Vitória (1 a 0, pela Copa do Brasil) garantiu, no total, seis triunfos para o Vovô neste início de ano, além de oito empates.

Defesa segura

E o grupo atual tem mais um motivo para se orgulhar: nos quatro confrontos passados, a rede não foi vazada nenhuma vez. O período igualou a sequência também do time de Chamusca de 2018, quando o Alvinegro de Porangabuçu não teve a meta prejudicada entre 30 de janeiro (1 a 0 contra o CSA) e 7 de fevereiro (1 a 0 diante do Brusque).

A estabilidade defensiva é o ponto de destaque na equipe de Enderson Moreira, seguindo a linha do ano passado, quando terminou a Série A do Brasileirão com a melhor defesa (41 gols levados) entre os 12 últimos classificados, atrás apenas do Corinthians, 8º colocado na tabela.

Menos gols marcados

Em comparação ao início da temporada passada, o setor ofensivo balançou as redes menos. Nos 14 jogos do começo de 2019, foram 22 gols anotados, enquanto, neste ano, o número caiu para 18.

Porém, a ascensão no entrosamento entre os meias e os atacantes do 4-2-3-1 de Enderson promete afastar a fase ruim do ataque alvinegro, ponto tão criticado na temporada anterior.

O momento de estabilidade em campo chega quando o Ceará necessita se impor sobre o Sport, adversário deste domingo (15), às 15h30, pela Copa do Nordeste. Será o terceiro confronto contra um oponente de Série A em 2020, já tendo empatado com Fortaleza e Bahia.

Enderson Moreira, na última coletiva, comentou que os jogadores que atuaram diante do Vitória se desgastaram muito. O motivo foi a condição do gramado da Arena Castelão, que estava encharcado por conta da chuva que caiu em Fortaleza na quinta-feira (12).

Indefinição

Com isso, o treinador ainda não definiu qual formação colocará em campo para o jogo diante do Sport. A equipe pode jogar com um time reserva ou misto amanhã, pela Copa do Nordeste.