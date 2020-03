Ceará Games tem recorde de inscritos em sua primeira etapa

A primeira etapa do Circuito Ceará Games começa neste sábado (7), no Clube da Caixa Econômica Federal, em Messejana, na Capital cearense, com mais de 470 atletas inscritos, um recorde para o evento. Para esta fase, os participantes vão competir em trio iniciante (Masculino e Feminino) e duplas (Masculinas e Femininas) nas categorias Scaled, Intermediário e Avançado (RX).

O Circuito tem algumas novidades para esta edição, como a inclusão em todas as etapas da equipe “trio iniciantes”, para aqueles que começaram no Crossfit, treinamento funcional ou cross training. O intuito é chamar o público para experimentar a modalidade em ascensão que conta com cada vez mais adeptos em vários boxes na cidade.

Serão também ranqueados os melhores boxes do Estado. Aquele que obtiver ao longo das quatro etapas a melhor pontuação irá garantir R$ 15 mil em produtos de suplementação para treinos.

Além disso, também foi incluída a categoria Master (homem +38 e mulher +35) ranqueando na sua própria categoria: Master Scaled, Master Intermediário ou Master RX (Avançado).

Palavra de campeão

Rafael Coelho, coach de crossfit, foi campeão geral do Ceará Games de 2019. Em sua primeira participação em um evento dessa dimensão, o graduado em educação física pratica a modalidade há dois anos e vai competir novamente neste ano, na categoria Intermediária.

À reportagem, ele explicou que o maior desafio do Circuito é manter o condicionamento físico entre as etapas, que duram o ano inteiro.

“É difícil manter o ritmo de treino, com média de cinco por semana, durando entre duas e três horas. Cuidar da saúde entre as etapas desafiantes, para não ficar doente e perder a sequência”, contou Rafael, que ganhou R$ 500,00 como prêmio em 2019, além de suplementos.

Melhor condicionamento

O crossfit reúne fundamentos do atletismo, levantamento de peso e ginástica olímpica, exigindo o físico do participante ao extremo.

“Esse circuito cearense fitness irá definir o homem e a mulher mais bem condicionados do Estado. É o único evento do Ceará com uma categoria individual. A premiação para os boxes passou de R$ 10 mil para R$ 15 mil nesta edição”, afirma Magno Lira, um dos organizadores do Ceará Games.

As próximas fases da competição já têm data marcada: a 2ª etapa (Trios Mistos) ocorre em junho, a 3ª em setembro (Individual) e a 4ª (Duplas Mistas) em novembro de 2020.