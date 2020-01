Ceará, Fortaleza e Atlético representam o Estado na Copa São Paulo

A priori, apenas meninos. No meio de tantos clubes, mais precisamente 127, jovens talentos se somam aos montes em busca de oportunidade e profissionalização. O contexto do sonho e da projeção é o que faz da Copa São Paulo de Futebol Júnior a competição mais democrática do País. Abrindo o calendário de 2020, o torneio de base Sub/20 tem início hoje e conta com três representantes cearenses: Atlético, Ceará e Fortaleza.

Sem a presença do Flamengo, que desistiu de participar, a 51ª edição promete inovar na transmissão. Pela primeira vez na história, todas as partidas serão exibidas através do Facebook da Federação Paulista de Futebol (FPF) - emissoras de TV Aberta irão mostrar jogos pré-selecionados.

Dessa forma, o evento cresce em expectativa e permite uma aproximação maior dos torcedores, já que os confrontos são restritos aos estádios de São Paulo. Oportunidade inédita aos simpatizantes da Águia da Precabura, que debutam na Copinha.

Primeiro do Estado alencarino a entrar em campo, o time divide o Grupo 26 com Avaí/SC, Cena/MS e Mauá/SP. A estreia é diante dos paulistas, nesta sexta-feira (3), às 13 horas, e a expectativa é se firmar no cenário nacional como instituição formadora.

"Para formar essa equipe, muitos garotos apareceram aqui, mas tivemos que selecionar alguns. Então o grupo carrega nas costas os sonhos deles, e nós também. Precisamos compartilhar isso na mesma intensidade porque o Atlético procura fazer a formação de pessoas, antes do atleta. Para terem tomadas de decisões maduras não apenas no trabalho, mas no futebol", explicou o técnico Michel Lima.

Em 2019, o clube participou de duas competições sub-20 como preparação e obteve grandes resultados. Utilizando peças do atual elenco, a Águia foi campeã da Copa Uninta Sub-19 diante do Ceará e ficou com o vice na Copa Seromo Sub-20 para o Fortaleza, após disputas de pênaltis.

Tradição tricolor

O Fortaleza chega à Copa São Paulo para defender a hegemonia estadual na competição. O referencial é explicitado pelas 17 participações na competição, clube cearense que mais vezes disputou o torneio de base - o Ceará vem logo atrás com 13.

Os status ganham subsídio também porque o Leão é o detentor da melhor campanha do Estado. Sob o comando de Jorge Veras, em 2008, a equipe foi eliminada nas quartas para o Rio Branco/SP por 4 a 1.

O desafio agora o coloca no Grupo 9 diante de Tanabi/SP, Votuporanguense/SP e o Brasil de Pelotas/RS. A estreia ocorre frente ao time gaúcho, na sexta (3), às 15h15.

Com investimento de R$ 200 mil mensais, a diretoria tricolor montou uma nova equipe de gestão da base, aperfeiçoou equipamentos e tem como foco avançar ao mata-mata, assim como fez na última edição, quando foi o único cearense na 2ª fase.

O processo tem força na experiência de Laelson Lopes, comandante do time sub-20 tricolor. Quando trabalhava no Bahia, em 2011, o técnico conduziu a equipe à finalíssima da Copinha, sendo superada pelo Flamengo.

"Sabemos que a Copa São Paulo tem um tom especial. As outros competições não têm o mesmo glamour e a mesma magia da Copinha porque o torneio ocorre em uma época que o futebol (adulto profissional) está parado. Todos os olhos estão voltados para esse evento. O mais importante é fazer de cada jogo uma final e contar com a sorte de os cruzamentos serem favoráveis para conseguir um caminho mais longo", ressaltou o treinador do Fortaleza na base.

Crescimento alvinegro

O Ceará desponta como o representante do Estado com maior potencial na Copa São Paulo de 2020. A expectativa é motivada pelo ano brilhante do time de Porangabuçu nas categorias de base.

Contabilizando apenas a temporada 2019, o Vovô ampliou a galeria de troféus com oito títulos: Danicup Mundial Sub-11 (Serie Prata); Cearense Sub-13; Copa Seromo Sub-15; Copa Terra do Sol Sub-15; Copa Seromo Sub-17; Cearense Sub-17; Supercopa Natal Sub-17 e Cearense Sub-20.

Com 8 títulos na base em 2019, Ceará quer fazer boa campanha na Copinha FOTO: NATINHO RODRIGUES

O acervo ainda soma um vice da Copa do Nordeste Sub-20, em que o time perdeu para o Vitória/BA. Elementos que tornam a equipe favorita do Grupo 31. Disputando a 1ª rodada no sábado (4), às 11h, contra o Canaã/BA, o Alvinegro divide a chave com Nacional/SP e São Caetano.

"A gente espera fazer um bom papel. Sabemos que precisamos ter uma competitividade acima da média e ser muito atentos a todos os detalhes para que possamos trazer um bom resultado e uma boa participação", afirmou Fábio Caponi, treinador do time alvinegro de base.

A principal aposta do Vovô nessa edição é a mescla do plantel entre atletas da categorias e mais jovens. O time que viajou a São Paulo apresenta também peças que atuam no profissional, como o lateral esquerdo Mateus Farias e o goleiro André Luíz.