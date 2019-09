Ceará finalizou 102 vezes e marcou dois gols nos últimos sete jogos

Sete jogos sem vitórias, três pontos conquistados de 21 disputados e enorme seca de gols. O Ceará vive sua fase mais difícil no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa tem um fator primordial: a falta de eficácia nas finalizações. E os números impressionam. Nestas partidas, o Alvinegro finalizou um total de incríveis 102 vezes e só conseguiu marcar dois gols. O levantamento foi realizado com base nos números do site FootStats, especialista em estatísticas futebolísticas.

Os dois gols foram anotados no empate em 2 a 2 contra o Corinthians, no dia 7 de setembro, pela 18ª rodada. Nos outros seis jogos, o ataque alvinegro passou em branco, sem balançar as redes adversárias nenhuma vez sequer.

O que preocupa ainda mais é o elevado número de finalizações desperdiçadas. Do total de 102 jogadas concluídas, 58 foram erradas. Ou seja, 57% sequer acertaram a direção do gol.

Depois do duelo contra o Timão, o último jogo em que conseguiu marcar gols, o Vovô voltou a campo para enfrentar Botafogo, CSA e Cruzeiro. Contabilizando as três partidas, o Ceará finalizou um total de 60 vezes, sendo 19 contra os mineiros, 20 contra os alagoanos e 21 contra os cariocas. Nenhuma delas entrou no gol adversário.

Após o duelo contra a Raposa, na última quarta-feira (25), o técnico Enderson Moreira criticou abertamente o desempenho do ataque alvinegro.

"O futebol te leva a coisas que não conseguimos compreender. É continuar trabalhando e saber que é uma fase, e que logo vai passar. Temos trabalhado, criado situações, temos um número absurdo de finalizações e não conseguimos a vitória", disparou.

Reforço chegando

Tentando melhorar a situação do sistema ofensivo, o Ceará acertou ontem a contratação do atacante Willian Popp, que estava no Figueirense. O Diário do Nordeste apurou que o Alvinegro pagará R$ 100 mil ao time catarinense pelo atleta. As negociações já estavam em andamento, mas uma questão judicial decorrente da crise vivida pelo time catarinense atrasou o acerto.

O Vovô aguarda apenas questões burocráticas para anunciar a contratação do atleta de 25 anos, que terá vínculo até o fim de 2020.

O anúncio oficial deve ocorrer ainda hoje, tendo em vista que esta é a data na qual se encerram as inscrições para a Série A do Brasileiro.

Popp já passou por Bucheon FC 1995, Avispa Fukuoka, Busan I Park, Joinville e Mogi Mirim. Pelo clube catarinense, marcou 8 gols em 33 partidas neste ano. O atacante não é centroavante, mas sim ponta, e atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque, setor onde Lima, Leandro Carvalho e Felipe Silva jogam no Vovô.

Sendo regularizado, ele já deverá ser opção para a rodada seguinte, tendo em vista que estava em plena atividade no clube catarinense. O próximo desafio do Ceará será no domingo (29), às 19 horas, contra o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte.