Ceará estreia contra o CSA com pensamento de não repetir 2018

O Ceará estreia, hoje, às 16 horas, contra o CSA, na Arena Castelão, na competição mais importante da temporada: a Série A do Campeonato Brasileiro. Todo o planejamento do ano foi pensado para a competição nacional, na qual o Vovô vai para o 2º ano seguido, após a espetacular permanência em 2018, com uma campanha de recuperação, ostentando a 8ª melhor campanha do returno. Só que o técnico responsável pela reação, Lisca, não está mais no clube, demitido após as eliminações nas Copas do Brasil e do Nordeste, além da perda do Campeonato Cearense. Para o lugar dele, foi contratado Enderson Moreira, que teve três dias para preparar a equipe visando ao jogo de estreia na Série A.

Para o Alvinegro, começar bem, com vitória, é essencial para uma campanha segura, sem sustos, diferente da de 2018. No ano passado, a torcida alvinegra lembra bem, o clube só venceu a primeira partida na 13ª rodada, contra o Sport, por 1 a 0, no PV.

"É muito importante que possamos ter um bom início e uma boa pontuação. O Ceará é prova de que teve um começo muito ruim e conseguiu se manter na Série A de uma forma brilhante. O que a gente precisa fazer é um campeonato de regularidade. Todos os times terão esse momento (a parada para a Copa América) em que poderão fazer os ajustes", destacou Enderson Moreira.

Assim, pelo aprendizado de 2018, começar vencendo é o lema no Vovô, ao enfrentar um adversário direto na luta pela permanência na Série A, objetivo inicial do clube.

Mesmo com o torcedor do Ceará desconfiado após os resultados inesperados na temporada - a procura por ingressos para o jogo foi baixa - o técnico Enderson Moreira espera o apoio das arquibancadas no estádio, principal força motriz da equipe no ano passado. "Queremos contar com o nosso torcedor para que ele possa muito nos ajudar porque já é a primeira decisão que temos no campeonato", afirmou o técnico do Vovô .

Para o jogo deste domingo, Enderson não deve fazer mudanças significativas na equipe, pelos poucos dias de treinamento que teve com os atletas da casa. "Devemos manter a base do time que vinha jogando. Não gosto de fazer mudanças, não acho inteligente. Podemos cometer algumas injustiças. Mas sei que a equipe que começa domingo não vai ser a que termina a temporada", adiantou.

Com os novos reforços regularizados, os atacantes Bergson e Matheus Gonçalves, o treinador ganha opções em um setor carente de jogadores de velocidade.

Como está o CSA

De volta à Série A após 31 anos, a equipe alagoana vem de título estadual que pode dar ânimo na briga contra o rebaixamento. Assim como o Ceará, o CSA disputará apenas a Série A até o fim do ano, após as eliminações nas Copas do Brasil e do Nordeste. A equipe de Marcelo Cabo fez 29 contratações para a Série A, em sua maioria jogadores experientes como Apodi, Carlinhos, Armero, Manga Escobar e Rafinha.

"Estávamos trabalhando dentro do Campeonato Alagoano e da Copa do Nordeste já planejando a Série A. Nós trabalhamos com minimetas para que possamos alcançar macrometas", disse Cabo.