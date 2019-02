Ceará espera pagamento por Felipe Jonatan para anunciar Leandro

De uns tempos para cá, o torcedor do Ceará se acostumou a negociações arrastadas, a interesses por seus jogadores que se prolongam, como verdadeiras "novelas".

Alguns casos já foram resolvidos e com finais felizes, como a saída do goleiro Everson para o Santos e a chegada de Wescley, comprado pelo Vozão com um valor recorde de R$ 4,48 milhões, de longe a maior aquisição da história do futebol cearense.

Duas outras novelas mais recentes, os casos do lateral-esquerdo Felipe Jonatan e do atacante Leandro Carvalho estão próximas de terminar. Ambas estão quase entrelaçadas pelos valores envolvidos.

O Ceará aguarda o pagamento da multa de R$ 6 milhões referentes ao jogador, que treina há uma semana no time do Santos mesmo com contrato até 2022 com o Vozão.

A diretoria do Ceará enviou uma notificação extrajudicial ao Santos na última segunda-feira, exigindo a imediata devolução do jogador, por não ter recebido o valor acordado no prazo e nem autorizado o atleta a treinar lá, mas a diretoria santista garantiu que paga o valor até sexta-feira. O presidente do Santos alegou, ontem, ter contas bloqueadas para ainda não ter pago o Ceará.

Com a demora para o pagamento da multa, em forma de brincadeira, a torcida do Santos fez uma "vaquinha" online para pagar Felipe. A imprensa paulista divulgou que a justificativa pelo Santos não ter pago ainda ao Ceará é uma dívida referente à ida de Romário por empréstimo ao Vovô.

De bate-pronto, o presidente do Ceará, Robinson de Castro negou o fato em sua rede social. "Na matéria, não existe a fonte de que há uma dívida do Ceará com Santos. Aqui, não devemos a ninguém. Nós trabalhamos com responsabilidade", disse ele.

Mais próximo

Paralelamente ao caso de Felipe, surgiu mais uma vez uma negociação com Leandro Carvalho. A proposta oficial do Ceará ao Botafogo é de R$ 3 milhões por 40% dos direitos econômicos dele, com 10% permanecendo com o time carioca. Metade do passe de Leandro Carvalho pertence ao Paysandu, que já deu sinal verde para a negociação de retorno do atleta ao Vovô.

Depois de inúmeras tentativas desde o ano passado, com propostas do Ceará negadas, o time carioca deve aceitar a oferta. Afinal, Leandro Carvalho não está sendo aproveitado. Recentemente foi envolvido em negociação frustrada com o São Paulo por Diego Souza e, por fim, se negado a ir jogar na 2ª divisão da China, no Beijing Sports. A previsão é que Leandro Carvalho chegue a Fortaleza nesta sexta-feira (1º), data do pagamento por Felipe Jonatan.