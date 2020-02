Ceará enfrenta Pacajus no PV em busca da 1ª vitória no Estadual

Não é exagero dizer que o Ceará entra em campo hoje com a obrigação da vitória, ao enfrentar o Pacajus no Presidente Vargas, às 21h30, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. A partida será transmitida pela TV Verdes Mares e TV Diário.

Afinal, após 3 empates na temporada, todos considerados frustrantes pelas circunstâncias, o Alvinegro precisa dar uma resposta para o torcedor, pela expectativa criada ao elenco formado para 2020.

Contra o Freipaulistano/SE, o Vovô cedeu o empate após estar vencendo por 2 a 0 na estreia da Copa do Nordeste; no Clássico da Paz, no seu primeiro jogo no Estadual, arrancou um empate após um 1º tempo muito ruim, e no Clássico-Rei, no último sábado, também pelo torneio regional, o Vovô até atuou bem, em seu melhor jogo na temporada, mas a equipe desperdiçou um pênalti com Vinícius nos momentos finais da partida, se contentando com o empate por 1 a 1.

Cenários estes que deixaram o gosto da vitória escapar do torcedor alvinegro, que não comemora um triunfo desde o dia 7 de novembro de 2019, ao bater o Internacional no Castelão pela 31ª rodada da Série A, ainda sob o comando de Adílson Batista. De lá pra cá, foram mais 7 jogos pela Série A, 4 com Adílson e 3 com Argel, e os 3 jogos oficiais neste ano, totalizando 10.

E a vitória contra o Pacajus é essencial para o planejamento alvinegro, um primeiro passo rumo ao G4 do Estadual, já que a 2ª Fase tem apenas 7 rodadas e no meio da semana que vem, no dia 12, o Vovô já tem um duelo eliminatório pela Copa do Brasil, ao enfrentar o Bragantino/PA, fora de casa, em jogo único pela 1ªFase.

Ou seja, vencer e quebrar o incômodo jejum serviria para aliviar a pressão no Alvinegro e dar o rumo natural ao trabalho de Argel Fucks na temporada, caminhando em todas as competições que disputa. Se vencer por mais de um gol de diferença, o Vovô pode assumir a liderança da 2ª Fase, contanto que o Fortaleza empate com o Atlético.

Ainda que a vitória seja determinante, o técnico Argel Fucks escalará uma equipe diferente da que iniciou o Clássico-Rei, dando oportunidade de jogadores como Eduardo, Ricardinho, Fabinho, Matheus Gonçalves e Lima iniciarem jogando. O próprio técnico do Ceará, Argel, disse que ainda não tem um time titular formado, por isso as mudanças.

"Claro que nós não temos um time encaixado e estamos montando uma base de jogo. Temos um grupo bom, boas peças, mas não temos um time titular ainda", disse ele.

O zagueiro Klaus, que deve ser mais uma vez titular no Vovô, destacou que a equipe atuará melhor no decorrer dos jogos. "A gente está em uma crescente. Temos dito muito que precisamos de uma continuidade. É um grupo novo, que vem de uma pré-temporada curta. Com o decorrer dos jogos, vamos crescer cada vez mais como equipe".

Pacajus

O time da Região Metropolitana vem surpreendendo no Estadual em sua 1ª participação na elite e, na estreia da 2ª Fase, venceu em casa o favorito Barbalha, por 3 a 2. Assim, com 3 pontos, o time do técnico Júnior Cearense pode ser líder da 2ª Fase caso vença o Vovô. Até um empate pode deixar o Índio na liderança, mas Fortaleza e Atlético precisam empatar hoje.

Ficha Técnica:

Campeonato Cearense - 2ªFase

Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

5 de fevereiro

Árbitro: Carlos Custódio; Assistentes:Wesley Miguel e Zaqueu Linhares; Transmissão:TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Pacajus

Jhones, Felipe, Victor, Rafael Tchuca, João Paulo, Michel, Dede, Kelvin, Testinha, Anderson, Paulista. Técnico: Júnior Cearense

Ceará

Richard, Eduardo, Klaus, Eduardo Brock, Matheus Farias, Fabinho, Ricardinho, Felipe Silva, Lima, Mateus Gonçalves e Rodrigão. Técnico: Argel Fucks