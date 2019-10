Ceará enfrenta o Vasco buscando segunda vitória seguida na Série A

Restando 11 rodadas para o fim, o Campeonato Brasileiro chega no momento de afunilamento que cada ponto é decisivo. Vitória em casa contra adversário direto na luta contra o rebaixamento, então, é ainda mais imprescindível. É com grande necessidade de vitória e apoio do torcedor que o Ceará enfrentará o Vasco, às 17 , na Arena Castelão, buscando a segunda vitória seguida.

O Vovô vem embalado pela heroica virada sobre o Bahia, por 2 a 1, na última segunda-feira (21). O resultado evitou que o time entrasse na zona de rebaixamento, mas a distância para o grupo dos quatro últimos ainda é de somente um ponto e não há mais margem para vacilos, sobretudo dentro de casa.

Mais que os três pontos, o triunfo sobre o tricolor baiano garantiu um novo ânimo à equipe comandada por Adilson Batista, que viu o time realizar a melhor atuação sob seu comando. Muito pela postura que teve. Com duas vitórias nos últimos três jogos, o Alvinegro vive momento de evolução na competição.

"A gente já jogou bem contra o Santos. Fizemos um grande jogo contra Santos e Bahia. Fizemos um segundo tempo muito bom contra o Goiás e fomos um pouco ansiosos contra o Avaí. Até pelo momento, o reflexo dos jogos anteriores, muitos jogos sem vencer e sem gols. Podemos melhorar nesse quesito, mas a gente já espera ter um melhor rendimento dentro de casa. Todos nós sabemos a importância, responsabilidade e o que representa o jogo", garantiu Adilson Batista, que vai para o 6º jogo no comando do Vovô.

Até aqui, foram três derrotas e duas vitórias, ambas conquistadas nas últimas duas partidas, sobre Avaí e Bahia.

A perspectiva é de desempenho ainda melhor agora, contra o Vasco, tendo em vista que três titulares importantes estão de volta: o lateral-direito Samuel Xavier, o volante Fabinho e o meia Thiago Galhardo, que cumpriram suspensão, estarão na equipe desde o início. "Os três voltam, são importantes como os demais", confirmou o treinador. Na zaga, porém, deve haver desfalque. "A gente pode ter ausência de jogador importante por lesão, que é o Tiago Alves. Ainda aguardo o departamento médico", destacou o comandante alvinegro.

Formação

Com os retornos de Samuel Xavier, Fabinho e Thiago Galhardo, Adilson Batista deverá mudar novamente a formação do Alvinegro. A entrada de Samuel garante maior apoio e ofensividade pelo lado direito, tendo em vista que o lateral é uma das principais válvulas de escape da equipe alvinegra na competição.

A tendência é de manutenção do esquema com três volantes. Assim, Fabinho terá a companhia de William Oliveira e Ricardinho no setor. Na parte ofensiva, Thiago Galhardo, artilheiro do time no Brasileirão, com nove gols, tem vaga cativa.

"O Galhardo é um jogador diferenciado, talentoso, que chama o jogo, arrisca, tem personalidade, sabe definir, dá assistências, faz gols, conhece o Vasco, viveu grandes momentos lá também. Já o enfrentei algumas vezes e me deu trabalho, então sei o potencial do atleta. É de suma importância para todos nós. O acho um belíssimo jogador", declarou o técnico do Vovô.

Ele se juntará a Felipe Silva, que teve atuação destacada contra o Bahia. Com isso, Lima é quem deve perder a vaga na equipe, tendo em vista que Bergson também foi elogiado pelo comandante e deve ficar no time titular para garantir a característica de profundidade, tendo em vista que é o único centroavante de ofício.

Neste cenário, o Alvinegro vai no 4-5-1, mantendo a estrutura que entrou em campo na última segunda-feira.

Desfalque adversário

Após três vitórias seguidas, o Vasco vive momento de ascensão no Brasileirão. Apesar de ocupar a 11ª colocação, com 37 pontos, e estar afastado da zona de rebaixamento no momento, o objetivo principal do clube segue sendo garantir a manutenção na Primeira Divisão para o ano que vem.

O técnico do time vascaíno, Vanderlei Luxemburgo, porém, terá desfalques e problemas para montar o setor defensivo do time carioca. Os defensores Oswaldo Henríquez, Werley e Breno estão lesionados. Além deles, o atacante Talles Magno, que está com a Seleção Brasileira Sub-17, também estará fora do jogo de hoje contra o Alvinegro.

Cearense, o volante Raul pode ser uma das principais novidades no time carioca. Ele vinha se recuperando de dores musculares e desfalcou o Vasco nos dois últimos jogos. Entretanto, afirmou que está à disposição para o duelo com o Ceará, clube que o revelou para o futebol.

"Claro que sim. Já vinha treinando há alguns dias. Espero que dê tudo certo para que possa fazer um grande jogo. É sempre difícil jogar no Castelão. Já joguei a favor, a torcida apoia bastante. Mas a torcida do Vasco também é gigante. Sabemos que vão comparecer muitos torcedores vascaínos. Contamos com esse apoio", disse o volante.

Homenagem

A partida será ainda marcante por causa da homenagem que o Ceará realizará aos militares do Corpo de Bombeiros, que trabalharam no resgate das vítimas do Edifício Andrea, que desabou no dia 15 de outubro e deixou nove pessoas mortas. Ao todo, 11 bombeiros militares entrarão em campo com os atletas do Alvinegro no protocolo de abertura da partida.

O clube informou que "a homenagem do Vozão se estende também a todas equipes voluntárias que ajudaram na operação". Antes, o clube cearense já havia arrecadado donativos (roupas, comida e materiais de higiene pessoal) para as vítimas.

Casa cheia

A expectativa é de bom público no Gigante da Boa Vista. Até ontem, 18.177 ingressos haviam sido vendidos antecipadamente, sem contar os sócios-torcedores. O número contabiliza bilhetes comercializados pelas duas torcidas.

Para comparecer ao duelo, o torcedor alvinegro deve desembolsar pelo menos R$ 30 (inteira), cujo valor se refere aos setores inferiores norte e sul do estádio.

Os ingressos para as áreas inferior central, superior central e superior norte estão esgotados. Visitante, os torcedores do Cruz-Maltino podem adquirir o ingresso por R$ 80 (inteira). Os bilhetes também podem ser comprados pela internet, sem a opção de meia-entrada.