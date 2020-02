Ceará enfrenta o Bragantino/PA em eliminatória da Copa do Brasil

Três dias. Foi esse o tempo que o técnico Enderson Moreira teve entre o acerto para retornar ao Ceará e o primeiro desafio que terá à beira do campo para comandar o Alvinegro. Hoje, às 15h30min, o treinador enfrentará um oponente e tanto logo em sua estreia. O Vovô pega o Bragantino/PA, no estádio Diogão, em partida única pela Copa do Brasil que tem muita coisa em jogo.

Serão 90 minutos que definirão quem passa de fase. Empate garante a classificação ao time cearense, mas derrota representa eliminação sem nenhuma chance de recuperação em outra partida. Avançar à próxima etapa da competição tem, além de relevância esportiva, de visibilidade e de planejamento, também grande impacto financeiro, já que garante, de cara, mais R$ 1,03 milhão em cotas ao Vovô, que já recebeu R$ 950 mil pela participação na primeira fase.

A partida será realizada de tarde pelo fato de que o estádio Diogão não conta com iluminação artificial, o que já dá o panorama do confronto.

A tarefa alvinegra, porém, não será fácil. A partida tem, por si só, uma carga de tensão pelo fato de ser eliminatória. Some a isso o aspecto de marcar a estreia de um novo treinador. Enderson Moreira realizará hoje sua reestreia no comando do Alvinegro com a missão de resgatar o bom futebol do clube e conciliar o desempenho positivo com os resultados necessários.

O que serve como trunfo ao novo comandante do Alvinegro é conhecer bem muitas peças do atual elenco. Afinal, foi ele o treinador do Ceará Sporting nas primeiras 22 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado.

"Já trabalhamos com o professor Enderson, é um treinador que tem uma ótima filosofia. Os jogadores que permaneceram já conhecem o trabalho, já têm um entrosamento com ele. Esperamos que esse ano possamos ser muito felizes juntos", destacou o lateral-direito Samuel Xavier, que será titular no jogo de hoje.

Apesar do curto tempo, a tendência é que o treinador alvinegro já realize algumas mudanças para o confronto de hoje, sobretudo no sistema ofensivo. Há a possibilidade que Enderson escale o Ceará com Rafael Sóbis e Rodrigão juntos no comando de ataque, algo que Argel Fucks não fez em momento algum. Com isso, Rogério deve perder vaga no time titular.

Adversário indigesto

Se engana quem pensa que o Ceará terá vida fácil. O Bragantino/PA conta com um estádio acanhado e torcida apaixonada para fazer pressão no Diogão, que tem capacidade de 5 mil torcedores, e buscar a classificação.

Além disso, o gramado será um dificultador ao Alvinegro, já que é bastante irregular e pesado, nivelando por baixo.

Sem falar que a equipe paraense manteve mais da metade do elenco de 2019, que fez boas campanhas no Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D.

O atacante Canga, revelado no Fortaleza, é um dos destaques da equipe paraense.

Ficha Técnica

Copa do Brasil - 1ªfase

Estádio Diogão, em Bragança-PA

12 de fevereiro - 15h30min

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior, Transmissão: Rádio Verdes Mares, Globoesporte.com/ce e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Bragantino/PA

Axel Lopes, Michel, Romário, Gabriel Gonçalves, Jackson, Paulo de Tarcio, Wendell, Marco Goiano, Bilau,

Índio, Canga. Técnico: Robson Melo

Ceará

Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles, William Oliveira, Felipe Silva,

Mateus Gonçalves, Rafael Sóbis, Rodrigão. Técnico: Enderson Moreira