Ceará enfrenta o Atlético no PV de olho na liderança da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Em jogo atrasado da 3ª rodada, o Ceará tem a chance de assumir a liderança da 2ª fase do Campeonato Cearense. O Alvinegro enfrenta o Atlético Cearense, no Presidente Vargas, às 16 horas, e se vencer, pulará da 4ª para a 1ª colocação. Com 8 pontos, o Vovô enfrenta um adversário direto na luta pela classificação, já que a Águia da Precabura soma 6 pontos e encontra-se em 5º lugar.

A partida é uma das mais decisivas para ambos os times nesta etapa, já que, após o duelo, restarão apenas dois jogos para Atlético e Ceará. O confronto terá transmissão da TV Verdes Mares, TV Diário e Rádio Verdes Mares. Para a partida, foi escalado um quarteto composto por apenas árbitras, em uma homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher.

Pelo caráter decisivo da partida, o técnico Enderson Moreira deve escalar o Ceará com o que tem de melhor, apesar do desgaste no jogo da última terça-feira contra o River no Piauí, pelo gramado encharcado no qual foi disputada a partida com vitória do Vozão por 4 a 0.

O técnico do Alvinegro chamou a atenção para desgaste dos jogadores, mas que pode trocar uma ou duas peças.

"Alguns atletas ficaram muito debilitados fisicamente. Não sei ainda com quem vou contar. Eu ainda preciso pensar um pouco, mas devemos manter a base que atuou no último jogo, com uma ou duas modificações", disse o técnico do Ceará.

Durante a semana, atletas que ficaram de fora por lesão ou virose treinaram normalmente. Foi o caso de Luiz Otávio, William Oliveira, Charles e Bruno Pacheco, anteriormente considerados titulares. Pelo que disse Enderson, um ou dois deles podem aparecer entre os titulares, mantendo a base que jogou. Naquela ocasião, entraram em campo Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Brock e Kelvyn; Fabinho, Ricardinho e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Rafael Sóbis.

Independentemente da formação utilizada, o treinador espera que o nível de futebol do Ceará evolua.

"Queremos avançar umas casas à frente, fazer com que tenhamos cada vez mais qualidade de jogo. Sentimos a ansiedade do torcedor para que dê certo rápido, mas eu ainda busco o nível que acredito de time. Pode demorar, mas vai chegar. Algumas coisas podem melhorar, outras já melhoraram e estamos em um processo. O importante é que é um time equilibrado".

Respeito

Sobre o adversário, que vem de duas vitórias categóricas contra Barbalha e Ferroviário, marcando 7 gols em 2 jogos, o treinador do Ceará mostrou respeito.

"Acima de tudo, é demonstrar muito respeito, entender a filosofia da equipe adversária, ter um conhecimento daquilo que podemos enfrentar. Acompanhei o jogo deles com o Barbalha, que foi 3 a 0, e o do Ferroviário, 4 a 2, e eles são uma equipe agressiva. Estamos falando de sete gols. É um jogo difícil, que vale muito para as duas equipes".

O meio-campista Fernando Sobral, que deve ser mais uma vez titular pelo Vovô, também falou do caráter decisivo do jogo de hoje. "A gente sempre joga pra vencer. A vitória tem sido o nosso principal objetivo. Contra o Atlético, não será diferente. Vamos somar as forças para conquistar esses 3 pontos tão importantes para nós. É um jogo decisivo".

