Ceará enfrenta Guarany em busca da liderança do Estadual

O início de temporada do Ceará é marcado por um grande paradoxo. O Alvinegro está invicto no ano, mas mesmo assim tem sido alvo de críticas de parte da torcida. Isso por conta das atuações, que não são convincentes. O caminho para tornar o cenário mais favorável passa por vitórias e bom desempenho. Hoje, às 16 horas, no PV, o Vovô terá, contra o Guarany de Sobral, uma ótima chance para fazer isso.

A vitória significa liderança do Campeonato Cearense, já que o duelo colocará frente a frente os dois primeiros colocados da 2ª fase do Estadual. Um triunfo fará o Ceará chegar aos 10 pontos e superar o time sobralense (que atualmente possui 9), com o detalhe que o Vovô terá ainda um jogo a menos.

Tal cenário garantirá ares mais tranquilos em Porangabuçu, sobretudo ao técnico Enderson Moreira, que irá hoje para o seu sexto jogo em exatos 20 dias após o retorno.

Mas a necessidade e a cobrança é também por uma atuação convincente, algo que o Alvinegro ainda não apresentou em 2020. Internamente, há plena sabedoria de que o desempenho tem sido aquém do esperado, e a cobrança por evolução parte dos próprios jogadores.

"Nós também nos cobramos. Pelo elenco que possuímos e pela grandeza do Ceará, temos que entregar bons jogos. Devemos ter a mentalidade de suportar o jogo e não sofrer tanto. Tendo uma sequência de vitórias, a gente acaba pegando confiança, e as coisas começam a engrenar", destacou o meia Felipe Silva, que deverá ser titular.

A falta de tempo é um fator de dificuldade, sobretudo pelo início de trabalho do novo treinador, que não consegue repetir o time e dar sequência entre os jogos. A tendência é que Enderson Moreira faça mudanças na equipe que entrou em campo na última quarta-feira e empateou por 2 a 2 com o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste. Até porque o Ceará voltará a campo já na terça-feira, para enfrentar o River-PI, novamente pela competição regional.

"Sou pago para treinar a equipe, mas não tenho tempo de fazer isso. E os jogadores não possuem tempo para repetir. Mas eu preciso ter tranquilidade de ir degrau a degrau. Sem treinamento, é muito mais complicado, porque a repetição faz com que você tenha mais acertos", destacou o comandante do Vovô, após o empate com o Belo. Com três vitórias em quatro jogos, o Guarany, que já foi o campeão da primeira fase do Estadual, segue embalado para garantir uma vaga entre os quatro semifinalistas. A equipe comandada pelo técnico Washington Luis vem de vitória por 2 a 0 sobre o Pacajus, na última rodada, em partida realizada no dia 19 passado.

Força

"Sabemos que o jogo contra o Ceará vai ser muito difícil. É um dos favoritos e sabemos da força do adversário. A gente precisa fazer um jogo que não pode perder a concentração em nenhum momento e estamos preparados para isso", destacou o treinador.

O time sobralense teve exatos 10 dias de preparação para a partida e chega ao confronto revigorado fisicamente, apostando que este será um trunfo para superar o Vovô.