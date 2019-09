Ceará enfrenta Botafogo no encerramento do 1º turno do Brasileirão

O objetivo do Ceará no Brasileirão sempre foi bastante claro: ficar longe da zona de rebaixamento o máximo de rodadas possível para chegar à reta final com tranquilidade e sem riscos de cair. Conseguindo isso, o que vier é lucro. Hoje, quando pisar o gramado do Castelão, às 21 horas, o Vovô encerra a primeira metade da competição com a missão parcialmente cumprida e ainda com a possibilidade de consolidação em um outro desejo que parece cada vez mais real.

Atualmente na 12ª colocação, com 21 pontos, o Alvinegro está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Se vencer o Fogão, garante manutenção da posição e, de quebra, tem a possibilidade de ampliar a vantagem sobre a zona da degola de seis para nove pontos. Atualmente, o Fluminense, primeiro time do Z-4, está com 15.

"Buscamos uma competição internacional. Nossa equipe pensa lá na frente e quer estar entre os 10 primeiros. Temos condições de conquistar isso", disse o zagueiro Valdo, que será titular ao lado de Tiago Alves, já que Luiz Otávio segue se recuperando de lesão.

A tendência é de manutenção da base do time que empatou com o Corinthians em 2 a 2, na última rodada. A entrada de Leandro Carvalho no lugar de Lima, porém, pode ser a grande novidade. Mesmo assim, o técnico Enderson Moreira não entrega a escalação.

"A titularidade do Leandro depende mais dele do que de qualquer outra coisa. Quando ele está focado, corresponde muito bem. Ele é um jogador extremamente capaz, mas emocionalmente ele é bastante influenciado. Ele tem crescido em termos físicos e a titularidade dele vai depender disso", destacou o treinador.

Marca especial

A partida será especial para o volante Fabinho. Peça fundamental no sistema defensivo do Vovô, ele completará 50 jogos com a camisa alvinegra.

"É uma marca muito importante, significante para carreira de um atleta, e eu aprendi a amar esse clube de verdade, e tenho aprendido a cada dia mais a amar o clube e me dedicar ainda mais para representar bem o Ceará dentro de campo", destacou o meio-campista.

A expectativa é de bom público no Castelão. Os ingressos dos setores inferiores norte e central já esgotaram. O número prévio de ingressos vendidos ainda não foi divulgado pelo clube cearense. No total, 33.800 ingressos foram disponibilizados à venda para as duas torcidas, de acordo com o documento que informa o plano de ação para a partida.

Adversário modificado

Ontem, o técnico Eduardo Barroca abriu mão do mistério e confirmou dois desfalques: o lateral Gilson e o zagueiro Carli, ambos com desconforto muscular, estão fora da viagem. Por outro lado, o treinador terá dois importantes reforços. Gatito volta ao gol após defender a seleção do Paraguai, enquanto Gabriel (fora da vitória sobre o Atlético-MG por cláusula contratual) retorna para formar dupla de zaga com Marcelo. Na esquerda, o jovem Lucas Barros será titular pela primeira vez.