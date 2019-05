Ceará encara o Grêmio, na Arena Castelão, por vitória importante

Pensando em recuperação imediata na Série A, o Ceará de Enderson Moreira quer uma vitória sobre o Grêmio a todo custo. Para isso, o técnico deve alterar a equipe que entra neste domingo (19), a partir das 19 horas, na Arena Castelão

As duas últimas duas semanas foram difíceis para o Ceará, já que o início de cada uma delas foi remoer uma derrota com gol nos minutos finais, para Atlético/MG e Goiás. Refeito com uma semana de treinos com o técnico Enderson Moreira, o Vozão busca a reabilitação na Série A após três derrotas seguidas recebendo o Grêmio na Arena Castelão, às 19 horas. Embora o adversário seja um dos mais complicados pela indiscutível qualidade de equipe favorita ao título, o Ceará se mobilizou para conquistar o resultado que escapou nas duas rodadas anteriores do Brasileirão.

Contudo, mais do que muito treino e mobilização, mudanças devem ocorrer na equipe, como deixou claro o técnico Enderson Moreira. Tudo que o treinador quer é pontuar, não só jogar bem como diante do Cruzeiro, Atlético/MG e Goiás, times que poderiam ter saído derrotados, mas venceram.

"As nossas atuações não condizem com nossa pontuação, mas não podemos remoer o que passou. Só jogar bem não está sendo o suficiente e precisamos de um reação. Preciso ver mais atletas em campo, mais encaixes, pensar de uma forma diferente de jogar. Não podemos manter o que se tem feito já que não teve resultado", disse o técnico.

Enderson deve escalar Pedro Ken, Tiago Galhardo e Bergson como titulares, saindo Auremir, Chico e Ricardinho.

"Temos boas opções. Podemos perder em entrosamento de um novo desenho, uma nova perspectiva, mas podemos ganhar em velocidade na frente, e outra mudança no volante com mais saída de bola, saindo um com um pouco mais de pegada".

Sobre o adversário, Enderson sabe da dificuldade do desafio, apesar do Grêmio ter apenas dois pontos na Série A.

"O Grêmio está entrosado e joga um futebol dos melhores do Brasil. É um dos adversários mais difíceis que podemos ter, mas se jogarmos organizados, concentrados e com o apoio da torcida, podemos surpreender".

O zagueiro Tiago Alves espera que o time tenha mais concentração. "Temos que viver os 90 minutos, não temos que mudar nossa forma de jogar".

Grêmio desfalcado

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho não vai contar com vários titulares para a partida contra o Ceará. Depois do zagueiro Kannemann (suspenso), do zagueiro Paulo Miranda, do meia Jean Pyerre e do atacante Diego Tardelli (todos machucados), juntam-se à lista os meias Montoya e Luan, além do capitão Maicon.

Série A do Brasileiro - 5ª rodada. Local: Arena Castelão, em Fortaleza. Data: 19 de maio -19 horas. Ceará - Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Pedro Ken, Leandro Carvalho, Tiago Galhardo e Fernando Sobral; Bergson. Técnico: Enderson Moreira.

Grêmio - Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Michel e Capixaba; Rômulo, Matheus Henrique, Alisson e Thaciano; Everton e André. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG). Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e do GloboEsporte.Com/ce e Premiere.