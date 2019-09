Ceará empata e Ferroviário vence pela Taça Fares Lopes

Ceará e Ferroviário jogaram ontem pela Taça Fares Lopes. Enquanto o Vovô ficou no empate em 1 a 1 com o Floresta, o Tubarão da Barra derrotou o Guarany de Sobral, por 1 a 0, na partida em que o técnico Zé Teodoro fez a estreia no comando do time coral.

Vovô em campo

O Ceará encarou o Floresta, no Estádio Elzir Cabral, recentemente reinaugurado pelo Ferroviário. O Verdão da Vila pressionou mais. Mas parava na forte marcação imposta pelo Vovô, que aproveitou contra-ataque para abrir o placar com Gaúcho.

No 2º tempo, o panorama não mudou muito, com o Floresta atacando e o Ceará se defendendo. Até que o Verdão empatou com Otacílio.

Os dois times chegaram a cinco pontos e permanecem em 6º e 7º, respectivamente.

No Junco

O Ferroviário, que perdeu para o Atlético, na última rodada, venceu por 1 a 0, no primeiro jogo comandado por Zé Teodoro. O gol da vitória saiu logo nos primeiros minutos, com Caxito, mostrando um Ferrão cheio de atitude.

O Ferrão foi a 10 pontos e é vice-líder. O Guarasol fica com nove e está em 4º lugar.