Ceará e Piauí duelam na Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro terá um intensivo de confrontos entre Ceará e Piauí neste fim de semana. Brigando pelo acesso, Floresta e Atlético/CE enfrentam River e Altos, respectivamente, pela 2ª rodada do torneio nacional.

No sábado (11), o Verdão da Vila Manoel Sátiro busca a primeira vitória na competição após o empate na estreia com o Santa Cruz de Natal. O time entra em campo pelo Grupo A4, às 16 horas, no Domingão.

Para o técnico alviverde Paulinho Kobayashi, a equipe precisa manter a postura ofensiva contra o adversário. O comandante também ressaltou que o River, atual líder, é o clube com mais tradição no chaveamento, que tem ainda o Bragantino/PA, clube que o time enfrentará na próxima rodada. "Passei dois anos no futebol do Piauí, mas tudo mudou. O River é um adversário com qualidade, que tem história, mas precisamos nos impor dentro de casa", analisou.

Expulso no último jogo, o capitão Marconi desfalca o Floresta. A escalação provável fica com Carlão; Danrley, Regineldo, Caça-Rato e Zé Carlos; Bryan, Thalisson e Renê; Tavares, Alisson e Canga.

O Atlético/CE vai ao interior piauiense para jogar com Altos Kelly Pereira/Atlético-CE

Briga pela liderança

Com triunfos no primeiro jogo, Atlético/CE e Altos disputam a ponta do grupo A5 diretamente, que apresenta também Central e Maranhão. A partida será realizada neste domingo (12), às 15h30, no Estádio Felipão, no interior do Piauí.

Comandante do time cearense, Luan Carlos disse que, independentemente de atuar fora de casa, o clube joga buscando a vitória. Para o treinador, a viagem não interfere no desempenho dos atletas. "O cansaço é relativo, mas esses fatores, como questão da viagem, não influenciam o resultado. Temos condições de fazer um bom jogo", declarou.

Os titulares cotados para entrar em campo são Artur; Ronaldo, Caio Acaraú, Anderson Sobral e Elvis; Daniel, Fábio Leite, Zizu e Danielzinho; Rômulo, Dan e Dudu Itapajé.