Ceará e os desafios contra o líder Palmeiras

De ânimo renovado após empatar por 1 a 1 com o Fluminense, fora de casa, o Ceará tem um duelo de peso, no sábado (20), contra o líder da Série A, o Palmeiras, às 19 horas, na Arena Castelão.

E o adversário do Vovô, que está há 33 jogos invicto na Série A, contando as 10 rodadas de 2019 e as 23 de 2018 sob o comando de Luiz Felipe Scolari, defenderá a marca nesta 11ª rodada, o que torna o desafio do Ceará ainda maior.

Mas o que o torcedor do Ceará quer saber é: como superar o Palmeiras? Analisando os últimos jogos do Verdão, principalmente fora de casa, contra o CSA, em Alagoas (jogo no qual a formação deve ser a mais próxima a ser utilizada contra o Ceará, ou seja, um time alternativo), contra o São Paulo, no Morumbi, no último domingo, e Internacional, na Copa do Brasil, esta na última quarta-feira, o mapa da 'mina' são as tabelas com trocas de passes rasteiros e finalizações de primeira.

Foi assim que saíram os gols de Matheus Sávio, do CSA, Pablo, do São Paulo, e Patrick, do Internacional, já que a sólida defesa palmeirense, geralmente bem postada, não sofre gols no jogo aéreo. Seja a zaga titular Gustavo Gómez e Luan, ou a reserva, que deve jogar com o Ceará, Edu Dracena e Antônio Carlos.

Após a eliminação na Copa do Brasil e com um jogo pela Libertadores, na próxima terça-feira, na Argentina, contra o Godoy Cruz, o Verdão deve escalar um time totalmente reserva contra o Ceará.

Confiança

Um gol modelo do Ceará na Série A que pode funcionar diante do Verdão saiu contra o Grêmio, após tabela entre Samuel, Galhardo e finalização dentro da área de Ricardinho.

O zagueiro Luiz Otávio, uma das referências em campo do Vovô, retornará neste jogo após cumprir suspensão diante do Fluminense e disse não ter medo de encarar o líder invicto do campeonato.

"O Palmeiras tem muita qualidade, independentemente de quem jogue. Mas se colocarmos em prática aquilo que a gente vem trabalhando, podemos vencer, sim".