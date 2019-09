Ceará e Fortaleza seguem no mercado, mas sem urgências

A cada semana, os torcedores de Ceará e Fortaleza veem o tempo para chegada de novas contratações diminuir. O mês de setembro é o último para que alvinegros e tricolores possam acertar com novos reforços. Mais precisamente, é no dia 27, o prazo final para inscrições de atletas para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, os clubes se movimentam nos bastidores para acertar os últimos detalhes no mercado da bola.

O Fortaleza é quem vive momento de maiores novidades. Nas últimas semanas, o clube acertou com três reforços para a Série A, e conseguiu suprir carências no elenco, sobretudo no sistema defensivo e no setor de armação. O último deles foi o meia Matheus Vargas, que estava na Ponte Preta.

O jogador de 23 anos, que pertencia ao Audax-SP, assinou com o Leão até 2021, com o clube cearense adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta. O anúncio oficial ocorrerá em breve.

A Macaca se manifestou por meio de nota. "A Ponte Preta informa que o jogador Matheus Vargas deverá seguir caminho para o Fortaleza. O atleta foi emprestado para a Macaca pelo Grêmio Osasco Audax sem nenhum custo e cláusula contratual estabelecia que, caso houvesse interesse pelo jogador por parte de algum time da Série A, ele seria liberado também sem nenhum ônus. Como o Osasco Audax e Fortaleza chegaram a acordo e o próprio atleta demonstrou interesse em atuar pela agremiação cearense, Vargas deverá seguir para o Fortaleza".

Matheus chega para disputar posição com Mariano Vázquez, que é o único meia no elenco leonino.

Antes dele, o Tricolor já havia anunciado as contratações dos zagueiros Jackson e Adalberto. O primeiro logo assumiu a titularidade e, desde que chegou, atuou em todos os jogos, firmando-se como parceiro seguro de Juan Quintero. Já o segundo chega como alternativa para compor elenco, tendo em vista que, com a lesão de Roger Carvalho, que está fora da temporada, o técnico Zé Ricardo precisa ao menos ter opções de reposição.

O Leão do Pici, agora, segue atento ao mercado, mas sem urgência. "No momento, não estamos buscando outro nome. Não quer dizer que está fechado, mas no momento, não buscamos", garantiu o presidente Marcelo Paz.

Vale lembrar que o Fortaleza só pode contratar mais um jogador vindo da Série A, tendo em vista que já acertou com quatro reforços vindos de times da Primeira Divisão.

Lima foi a última contratação do Ceará, que admite ainda procurar nomes JL Rosa

Ceará no mercado

Já o Ceará, que parecia ter encerrado o ciclo de contratações, pode buscar novidades em breve. Ontem, o gerente de futebol do Vovô, Marcelo Segurado, perguntado se o Alvinegro ainda pode acertar com novos reforços, afirmou que o clube segue de olho em possíveis contratações para o sistema ofensivo.

"Se aparecer algum jogador de beirada interessante, a gente pode pensar. Ou algum centroavante", disse Segurado, que garantiu também que o clube está analisando atletas de divisões inferiores.

"Lógico, estamos sempre de olho no mercado, mas dentro de um contexto de posições pontuais. A não ser que apareça alguma coisa muito interessante, mesmo que não seja em posições que a gente tenha carência e que a gente possa tá trazendo. Mas estamos atentos, observando todas as séries, C, B e A, e realmente tá difícil. Mas só vamos fechar elenco mesmo quando realmente a janela de contratações estiver fechada", garantiu o cartola.

Os últimos reforços do Alvinegro foram anunciados em julho. De lá pra cá, nenhuma contratação, apesar de cobrança da torcida para contratação de um centroavante. Atualmente, Felippe Cardoso é o titular, e o técnico Enderson Moreira tem Bergson como alternativa.

A aposta do Vovô é que o elenco se fortalecerá com jogadores que estão no próprio clube, mas que não estão rendendo o esperado.

"A solução nossa está aqui dentro. Temos o Leandro Carvalho, que está fazendo um trabalho físico depois da lesão. Wescley tá voltando. O próprio Baxola tá tendo cada vez mais condição e quando entrar vai buscar aproveitar a oportunidade. Nós temos um elenco forte".