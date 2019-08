Ceará e Fortaleza querem Edson Cariús

O destino do atacante Edson Cariús está em aberto. Terceiro maior artilheiro do País na temporada, com 19 gols, o jogador tem contrato com o Ferroviário até novembro de 2019, mas deseja buscar novos ares após a eliminação coral na Série C do Brasileiro. Com uma carreira construída no futebol cearense, o artilheiro está no radar de Ceará e Fortaleza.

Mesmo sem emitir proposta oficial, os dois representantes do Estado na elite nacional consultaram o atleta de 30 anos e manifestaram interesse em trazê-lo como reforço. O contato do Leão foi há três meses, enquanto o Vovô reforçou a sondagem nos últimos dias e mantém uma postura mais firme na negociação.

Além das equipes, Cariús recebeu propostas de outros times do Brasileirão, como CSA e Avaí. O alagoano CRB, que está na 2ª divisão, também emitiu uma oferta que está nas mãos do atacante. Em todos os cenários, a decisão é exclusivamente do atleta, que já manifestou o desejo de defender uma nova equipe antes do término do ano.

O principal impasse para um desfecho são as condições de ruptura de contrato impostas pelo Tubarão da Barra. Por ainda ter vínculo com o atacante, a expectativa da diretoria é obter receita com a transferência. Quando o Vasco consultou o clube, por exemplo, houve o pedido de R$ 2 milhões para a liberação - mesma situação do Ceará em maio, quando acertou as bases salariais, mas desistiu do acordo devido aos valores.

Neste contexto, para sair do Ferrão, uma alternativa estudada é a própria renovação com o time, onde Cariús seria emprestado com opção de compra. A possibilidade de ceder uma parte dos direitos do atleta ao Tubarão da Barra, que poderia lucrar com uma venda futura, também está sendo analisada.

Em meio às negociações, Cariús decidiu retornar para a cidade natal, que tem o mesmo nome e fica distante 404 km da capital cearense, para descansar e ficar com a família.