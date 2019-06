Ceará e Fortaleza precisam de reforços e melhora no rendimento

Tanto Ceará como Fortaleza têm ainda um longo caminho a percorrer para tornar suas equipes capazes de resistir mais tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos, os dois estão com 37% de aproveitamento nas primeiras 9 rodadas e apenas 2 pontos do Z4. A matemática da permanência vai exigir bem mais deles no segundo semestre para chegar aos 45 necessários.

No caso do Fortaleza, a parada de 31 dias para a realização da Copa América, vai ser benéfica para os ajustes que o técnico Rogério Ceni precisa fazer na equipe. Em primeiro lugar, para quem vinha jogando a cada 3,5 dias, ter um mês sem a exigência de entrar em campo valendo pontos, é um achado.

Foram dados 12 dias de descanso para o grupo. Os dias sem partidas oficiais já recuperaria a musculatura extenuada dos atletas. Vários jogadores estavam no limite, inclusive alguns titulares lesionados. "A parada não me garante vitórias. O que ela vai garantir é a recuperação dos nossos jogadores e a melhoria da nossa estrutura. Com esse elenco, dá para a gente brigar para não cair, mas precisamos de mais alguns jogadores para reforçar essa situação", disse Rogério. Ele aguarda as contratações de mais um zagueiro, um meio-campista e um atacante.

No Vovô

No Ceará, o técnico Enderson Moreira vai utilizar o período de treinos a partir do dia 24 para implementar seu estilo de trabalho. Ele herdou o trabalho de Lisca, mas quer implementar conceitos de jogos com o período de treinos.

Enderson Moreira acredita no crescimento do Ceará na volta da Série A FOTO: JL ROSA

A pressão do torcedor por reforços se elevou com os 3 jogos sem vencer e sem gols marcados, com o clube precisando urgentemente de atacantes que aproveitem as chances criadas. Um centroavante será contratado, assim como um goleiro.

"A pontuação do Ceará não condiz com aquilo que produzimos. É aproveitar essa parada de Copa América para que a gente possa avançar muito. Tenho muita convicção que a gente vai fazer uma segunda parte do campeonato muito boa e crescer na Série A", pontuou o técnico do Vozão.

