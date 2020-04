Ceará e Fortaleza mantêm base de sócios-torcedores na pandemia

Uma das principais fontes de receitas dos clubes é a arrecadação com sócios-torcedores. Ceará e Fortaleza possuem uma quantidade que contribui de forma efetiva para o orçamento mensal de cada um. No período de paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus, receitas foram afetadas e era grande o temor de que esta também fosse. Porém, um mês após a suspensão dos campeonatos, os clubes respiram aliviados porque conseguiram manter a base de torcedores oficiais.

O Fortaleza é o time do Estado com maior número de sócios. Atualmente, são 32.598 ativos, de acordo com contagem no site do próprio clube. "O sócio é o nosso principal patrocinador", costuma dizer o presidente Marcelo Paz. E ele não está errado.

No planejamento orçamentário de 2020, o Leão estimou arrecadação mensal de R$ 1,5 milhão somente com o programa de sócio-torcedor, gerando um total de R$ 18 milhões no ano. O número equivale a 16,5% de todo o orçamento leonino nesta temporada.

A situação é semelhante no rival Ceará. O clube inaugurou novo programa de sócios neste ano, o Sócio Vozão, que já conta com 21.370 torcedores ativos, em levantamento do clube. Na projeção orçamentária, a estimativa era de faturamento superior a R$ 1 milhão por mês, correspondente a uma receita entre R$ 10 e 15 milhões no ano, o que equivale a 15% do orçamento alvinegro em 2020.

Idênticos

Os números de Fortaleza e Ceará, hoje, são praticamente idênticos aos que possuíam há um mês, evidenciando que foram poucos os cancelamentos, algo que é celebrado, mas só possível por conta de um conjunto de ações. "Sem dúvidas que foi muito positivo manter esse número. Tem sido um desafio imenso conseguir estar presente e junto dos torcedores nesse momento. A gente fez ações importantes, temos uma nova forma de nos relacionar com nossos torcedores", destaca Lavor Neto, diretor de marketing do Ceará. Entre as ações do clube, estão a '+30 para você, +30 de sócio vozão', em que o torcedor cadastrado no programa ganha um mês a mais no plano de sócio-torcedor; a utilização das redes sociais do clube para a divulgação de produtos e negócios de sócios-torcedores que são micro e pequenos empreendedores e a realização do jogo virtual contra o Covid-19, no qual mais de 15 mil alvinegros fizeram check-ins para verem de casa o jogo.

Lucro

O Fortaleza também tem colhido frutos das ações de marketing realizadas neste período de pandemia. No último fim de semana, o clube apostou no fortalecimento do e-commerce e, após deixar produtos no site oficial disponíveis com 50% de desconto aos sócios-torcedores, lucrou R$ 200.124,61 em dois dias.

"O e-commerce do Fortaleza já era uma prioridade pra gente desde o começo do ano. Estava previsto no nosso planejamento estratégico. A gente sabe que é um período muito difícil, muitas pessoas não tiveram condições de manter o pagamento do sócio, e a gente entende isso. Mas aqueles que puderam suportar também têm direito a uma recompensa do clube", destacou Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza.